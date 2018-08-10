В Минске из-за сигареты произошел пожар на стоянке 2 10.08.2018, 15:11

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Фото: МЧС

Пострадал мужчина, обгорело четыре автомобиля.

Как сообщила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко, вчера в столице на стоянке произошел пожар. В результате серьезно пострадал мужчина. Огнем также повреждены четыре припаркованных автомобиля, передает «Онлайнер».

Сообщение о пожаре во 2-м Велосипедном переулке в Минске поступило спасателям в 16:57.

— Оперативно прибывшие работники МЧС установили, что произошло загорание легкового автомобиля ВАЗ-2108 1989 года выпуска, — рассказала Ольга Мельченко. — В результате пожара автомобиль полностью уничтожен огнем. Также повреждены три рядом припаркованных автомобиля: Mercedes GL 2007 года выпуска (повреждена задняя часть автомобиля), Opel Vectra 1998 года выпуска (повреждены левая блок-фара, передний бампер), Audi A4 2000 года выпуска (повреждены передний бампер, передние блок-фары, капот, решетка радиатора).

В МЧС сообщили, что в результате пожара пострадал мужчина 1985 года рождения. У него сильные ожоги лица, головы, шеи, туловища, рук. Пострадавший госпитализирован.

— Причина произошедшего — неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшим, — рассказала Ольга Мельченко.