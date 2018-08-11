В Куропатах десятки активистов провели пикет

В Куропатах десятки активистов провели пикет7
- 11.08.2018, 18:37
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Активистку Нину Богинскую увезли в милицию, чтобы написать жалобу.
Пенсионерка пожаловалась на охранника ресторана, который так крепко держал ее за руку, что оставил синяки, передает «Белсат».
Защита Куропат этого года продолжается с начала июня. Уже два месяца активисты стоят у ворот ресторана «Поедем, поедим» и требуют его ликвидировать, так как буквально в 50 метрах от увеселительного заведения находится место сталинских расстрелов.
Суды неоднократно наказывали защитников Куропат штрафами и арестами – всего было заведено 140 административных дел.