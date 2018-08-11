В Куропатах десятки активистов провели пикет 7 11.08.2018, 18:37

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Активистку Нину Богинскую увезли в милицию, чтобы написать жалобу.

Пенсионерка пожаловалась на охранника ресторана, который так крепко держал ее за руку, что оставил синяки, передает «Белсат».

Защита Куропат этого года продолжается с начала июня. Уже два месяца активисты стоят у ворот ресторана «Поедем, поедим» и требуют его ликвидировать, так как буквально в 50 метрах от увеселительного заведения находится место сталинских расстрелов.

Суды неоднократно наказывали защитников Куропат штрафами и арестами – всего было заведено 140 административных дел.

Милиционеры «пообщались» (пока без протокола) с общественной активисткой Ольгой Николайчик

Нина Багинская показывает результат «переговоров» с работником охраны ресторана

Охранник, который оставил синяки на руке Нины Багинской

Надпись провисела недолго. Охрана ресторана ее сорвала