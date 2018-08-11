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В Куропатах десятки активистов провели пикет

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  • 11.08.2018, 18:37
  • 2,072

Активистку Нину Богинскую увезли в милицию, чтобы написать жалобу.

Пенсионерка пожаловалась на охранника ресторана, который так крепко держал ее за руку, что оставил синяки, передает «Белсат».

Защита Куропат этого года продолжается с начала июня. Уже два месяца активисты стоят у ворот ресторана «Поедем, поедим» и требуют его ликвидировать, так как буквально в 50 метрах от увеселительного заведения находится место сталинских расстрелов.

Суды неоднократно наказывали защитников Куропат штрафами и арестами – всего было заведено 140 административных дел.

Милиционеры «пообщались» (пока без протокола) с общественной активисткой Ольгой Николайчик
Нина Багинская показывает результат «переговоров» с работником охраны ресторана
Охранник, который оставил синяки на руке Нины Багинской
Надпись провисела недолго. Охрана ресторана ее сорвала
Работница ресторана смывает надпись «Зона мемориала геноцида», который Ольга Николайчик оставила на тротуаре у ворот «Поедем поедим»

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