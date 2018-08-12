Можем отменить 6 12.08.2018, 22:18

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Останутся ли россияне без пенсий?

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в субботу на встрече с жителями Заводского района Саратова не исключил отмены в России государственных пенсий, сообщает саратовское агентство "Свободные новости".

Одна из участниц встречи сказала, что в случае повышения пенсионного возраста ни люди ее возраста, ни их внуки не доживут до пенсии. Ее слова в зале встретили аплодисментами.

Володин ответил, что для увеличения продолжительности жизни есть спортплощадки. "У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит - в ней вот такая дыра, и за счет бюджета её наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет - это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным", - подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Статья 39 Конституции РФ устанавливает, что "каждому устанавливается социальное обеспечение по возрасту", а государственные пенсии "устанавливаются законом".

Володин отметил, что пенсионная реформа необходима из-за изменения соотношения работающих и пенсионеров - в прошлом, указал он, на каждого работащего в Саратовской области приходилось 4 человека. Присутствовавший на встрече губернатор области Валерий Радаев сказал, что сейчас это соотношение составляет 0,96 работающих на одного пенсионера.

"Если завтра у нас с вами пенсии не только расти не будут, а будет все меньше и меньше, потому что у нас количество работающих, как мы понимаем, уменьшается - вы вопрос поставите еще жестче. Поэтому давайте мы завершим изучение этого вопроса. Все, что вы говорите, я слышу", - сказал Володин.

10 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сравнил пенсионную реформу c "горьким лекарством". "Человек не хочет его пить, но понимает, что если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Так же и эти изменения", - сказал премьер.

Законопроект о пенсионной реформе принято Госдумой РФ в первом чтении. Он предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 - для женщин.