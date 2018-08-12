закрыть
12 августа 2018, воскресенье, 23:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Можем отменить

6
  • 12.08.2018, 22:18
  • 2,405

Останутся ли россияне без пенсий?

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в субботу на встрече с жителями Заводского района Саратова не исключил отмены в России государственных пенсий, сообщает саратовское агентство "Свободные новости".

Одна из участниц встречи сказала, что в случае повышения пенсионного возраста ни люди ее возраста, ни их внуки не доживут до пенсии. Ее слова в зале встретили аплодисментами.

Володин ответил, что для увеличения продолжительности жизни есть спортплощадки. "У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит - в ней вот такая дыра, и за счет бюджета её наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет - это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным", - подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Статья 39 Конституции РФ устанавливает, что "каждому устанавливается социальное обеспечение по возрасту", а государственные пенсии "устанавливаются законом".

Володин отметил, что пенсионная реформа необходима из-за изменения соотношения работающих и пенсионеров - в прошлом, указал он, на каждого работащего в Саратовской области приходилось 4 человека. Присутствовавший на встрече губернатор области Валерий Радаев сказал, что сейчас это соотношение составляет 0,96 работающих на одного пенсионера.

"Если завтра у нас с вами пенсии не только расти не будут, а будет все меньше и меньше, потому что у нас количество работающих, как мы понимаем, уменьшается - вы вопрос поставите еще жестче. Поэтому давайте мы завершим изучение этого вопроса. Все, что вы говорите, я слышу", - сказал Володин.

10 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сравнил пенсионную реформу c "горьким лекарством". "Человек не хочет его пить, но понимает, что если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Так же и эти изменения", - сказал премьер.

Законопроект о пенсионной реформе принято Госдумой РФ в первом чтении. Он предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 - для женщин.


популярное за неделю

Мнение

«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип