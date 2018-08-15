США расширили санкции в отошении КНДР 15.08.2018, 19:05

Под санкции попала одна российская компания.

США расширили санкции в отношении КНДР, добавив в список одно физическое и трое юридических лиц.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США.

"Офис Минфина США по контролю за иностранными активами сегодня объявил связанные с Северной Кореей меры, продолжая имплементацию существующих санкций ООН и США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в санкционный список попал Василий Колчанов, связанный с компанией "ООО Профинет".

Также введены санкции против следующих юридических лиц: российской компании "ООО Профинет", китайской компании " Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading CO, а также против компании, базирующейся в Сингапуре, SINSMS PTE. LTD.

"Минфин будет продолжать внедрять существующие санкции в отношении Северной Кореи и предпримет меры для блокирования компаний, портов и судов, которые способствуют незаконной перевозке и обеспечивают поступлення в КНДР", - сказал министр финансов Стивен Мнучин.