Брестчане продолжают борьбу против аккумуляторного завода 16.08.2018, 9:09

Фото: svaboda.org

Поданы заявки на проведение митингов.

15 августа в Брестский горисполком поданы заявки на проведение пяти митингов «Брестчане против аккумуляторного завода», сообщил один из заявителей акций правозащитник Роман Кисляк, передает racyja.com.

По его словам, три митинги намечаются 2 сентября, по одному - 30 сентября и 28 октября.

Все на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий.

«Две заявки мы специально подали заранее. Так как местная власть запрещает там проводить нам митинги, ссылаясь на то, что в этом парке в дни, на которые мы подаем заявки, будут проводиться запланированные ранее мероприятия, - дополнил Кисляк. - Очевидно, что на эту площадку чиновники переориентировали большинство мероприятий, чтобы лишить нас возможности митинговать против этого опасного предприятия».

Правозащитник подчеркнул, что ранее активисты подавали заявки на проведение в Бресте ряда акций против строительства аккумуляторного завода.

Брестский горисполком санкционировал только одну: 29 апреля проведет митинг «Брестчанки против свинца» на окраине города, в парке Воинов-интернационалистов, на который собралось около двух тысяч человек.

В частности, митинг, который намечался на 19 августа на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, не разрешены горисполкомом с мотивировкой, что там будет проводиться запланирована ранее акция, приуроченная к Всемирному дню бездомных животных.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке "Аэропорт" в свободной экономической зоне "Брест".

Строит предприятие ООО "АйПауэр" - Резидент СЭЗ. Подрядчик - китайское ООО "Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация".

На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.