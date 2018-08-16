закрыть
16 августа 2018, четверг, 9:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Брестчане продолжают борьбу против аккумуляторного завода

  • 16.08.2018, 9:09
Фото: svaboda.org

Поданы заявки на проведение митингов.

15 августа в Брестский горисполком поданы заявки на проведение пяти митингов «Брестчане против аккумуляторного завода», сообщил один из заявителей акций правозащитник Роман Кисляк, передает racyja.com.

По его словам, три митинги намечаются 2 сентября, по одному - 30 сентября и 28 октября.

Все на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий.

«Две заявки мы специально подали заранее. Так как местная власть запрещает там проводить нам митинги, ссылаясь на то, что в этом парке в дни, на которые мы подаем заявки, будут проводиться запланированные ранее мероприятия, - дополнил Кисляк. - Очевидно, что на эту площадку чиновники переориентировали большинство мероприятий, чтобы лишить нас возможности митинговать против этого опасного предприятия».

Правозащитник подчеркнул, что ранее активисты подавали заявки на проведение в Бресте ряда акций против строительства аккумуляторного завода.

Брестский горисполком санкционировал только одну: 29 апреля проведет митинг «Брестчанки против свинца» на окраине города, в парке Воинов-интернационалистов, на который собралось около двух тысяч человек.

В частности, митинг, который намечался на 19 августа на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, не разрешены горисполкомом с мотивировкой, что там будет проводиться запланирована ранее акция, приуроченная к Всемирному дню бездомных животных.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке "Аэропорт" в свободной экономической зоне "Брест".

Строит предприятие ООО "АйПауэр" - Резидент СЭЗ. Подрядчик - китайское ООО "Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация".

На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.


популярное за неделю

Мнение

Вляпались
Вляпались Лилия Шевцова
«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович