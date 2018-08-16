В Витебске уже сформировали комиссии по «тунеядцам» 5 16.08.2018, 22:25

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Cписок тех, кто будет формировать базу «тунеядцев», уже утвержден.

Сотрудники и руководители различных отделов райисполкомов, налоговых инспекций, ЗАГСов, отделов ЖКХ, учреждений здравоохранения и РОВД, и даже первые секретари комитетов БРСМ, пишет «Белсат».

Именно эти люди войдут в комиссии Витебска по содействию занятости населения.

Или говоря проще: будут ловить тунеядцев и решать их судьбу. С подробностями – Михаил Ильин.

«К сентябрю на Витебщине сформируют базу данных тунеядцев» – статья с таким названием вышла в газете «Витебские вести». Государственное издание больше не прячется за красивыми словами, как это раньше делали чиновники: «лиц, не занятых в экономике» теперь прямо называют «тунеядцами».

А список тех, кто будет формировать базу «тунеядцев», уже утвержден. Сплошные «слуги народа».

«Власти могут формировать любые комиссии, однако работа этих комиссий должна быть прозрачной для гражданского общества. Представители гражданского общества также имеют право входить в эти комиссии. Я был направлен в эту комиссию республиканского правозащитного общественного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет». В комиссию меня не включили якобы из-за того, что на момент обращения комиссия была сформирована», – говорит правозащитник Павел Левинов.

Всего по городу будет три комиссии – по одной на район: Парвомайская, Железнодорожная и Октябрьская. По словам правозащитника, члены комиссий будут иметь достаточно широкие полномочия.

«Эти полномочия, если будут реализованы, могут напрямую нарушать права граждан: вмешательство в личную жизнь, принуждение к работе и даже право на свободу, так как могут направлять в лечебно-трудовые профилактории», – продолжает Павел Левинов.

Безработных в Витебске станет еще больше, поэтому власти заранее готовятся и формируют списки потенциальных «тунеядцев», говорят эксперты.

«В ближайшее время предприниматели пополнят ряды безработных, так как законодательство составляется так, что работать им в этой ситуации будет невозможно. Поэтому власти сделали шаг вперед», – отмечает Ирина Яскевич, представительница оргкомитета Белорусского профсоюза «Разам».

В прошлом году печально известный Декрет №3 привел к протестам по всей стране. Витебск ознаменовался самыми массовыми акциями в своей истории.

Теперь, когда протестный настрой власти сбили в том числе волной репрессий, чиновники берутся опять за тех, кто и так оказался в трудном жизненном положении.