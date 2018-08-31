Лукашенко назначил министра финансов и министра энергетики 32 31.08.2018, 13:00

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(обновлено) Диктатор провел кадровые перестановки в правительстве.

Лукашенко назначил новых министров. Виктор Каранкевич стал министром энергетики, а Максим Ермолович — министром финансов, передает корреспондент БелТА.

Виктор Каранкевич родился 1 августа 1976 года в городе Кировск Могилевской области. В 1997 году он окончил Негосударственный институт современных знаний, в 2005 году — Белорусский национальный технический университет, в 2010 году — Академию управления при Лукашенко.

С 1997 по 2004 год работал в должностях специалиста и ведущего специалиста в различных структурах Белорусского государственного энергетического концерна. В 2004—2006 годах — начальник финансового отдела — заместитель начальника управления финансов, учета и отчетности Белорусского государственного энергетического концерна.

С 2006 по 2012 год занимал должность начальника главного экономического управления Министерства энергетики Беларуси. В 2012 году назначен заместителем министра энергетики, в 2017 году — первым заместителем министра.

Максим Ермолович родился 26 июня 1977 года в Лепеле. Окончил Полоцкий государственный университет и Академию управления при Лукашенко.

В 1999 году работал государственным налоговым инспектором инспекции № 2 Государственного налогового комитета по Фрунзенскому району Минска. С июля 1999 года по 2002 год занимал различные должности в Государственном налоговом комитете Беларуси (сейчас Министерство по налогам и сборам).

В 2002 году перешел работать в Министерство финансов Беларуси. Занимал должности консультанта управления анализа и планирования доходов бюджета, заместителя начальника управления — начальника отдела планирования и учета доходов бюджета главного управления налоговой политики и доходов бюджета, начальника главного управления бюджетной политики.

В 2011—2014 годах — заместитель министра финансов Беларуси. С 2014 года и до настоящего времени работал первым заместителем министра финансов.

Также Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, а также предприятий. Подробности кадровых решений озвучила пресс-служба диктаторa.

Елена Алексина, которая до сих пор работала в должности председателя Буда-Кошелевского районного «cовета депутатов», согласована на пост председателя Гомельского райисполкома.

Молодечненский райисполком возглавит Юрий Горлов, до этого времени — председатель Столбцовского райисполкома.

В свою очередь на должность председателя Столбцовского райисполкома Лукашенко согласовал кандидатуру Дениса Колесеня. До этого времени он работал в этом райисполкоме первым заместителем председателя, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия.

Лукашенко также дал согласие на назначение председателем Быховского райисполкома Дмитрия Мартиновича, который до этого работал в должности первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Климовичского райисполкома.

Леонид Засемчук, занимавший должность первого заместителя генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Агромашсервис» города Могилева, возглавит Климовичский райисполком.

Кроме того, Александр Рогожник согласован на должность генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», Ирина Зарембовская — директора ОАО «Брестский электроламповый завод».

Также диктатор назначил глав нескольких районов и промышленных предприятий.