Financial Times напомнила о белорусских корнях Ральфа Лорена 4.08.2018, 15:41

Ральф Лорен

Отец Ральфа был художником – эмигрантом из Беларуси.

Корреспондент газеты Financial Times взял интервью у американского модельера Ральфа Лорена в преддверии 50-летия со дня основания его бренда, пишет сайт «Беларусь и мир».

Как пишет издание, история в стиле Золушки уже стала обычной при изображении жизни Лорена – некогда бедного мальчика из Бронкса, не имевшего велосипеда и мечтавшего о синих замшевых туфлях, которые не мог себе позволить.

«Я приходил и смотрел на эти проклятые туфли каждый день после школы», – смеется он.

Но правда имеет больше нюансов. Отец Ральфа был художником – эмигрантом из Беларуси, который зарабатывал на жизнь, в том числе, росписью стен, и водил детей в Метрополитен-музей, чтобы они могли впитывать вечные ценности.

Хоть семья была и небогатой, у них все же имелся небольшой летний коттедж. Если сравнить с жизнью в СССР, – идиллия, комментирует журналист.

Вкус к одежде у Лорена был с самого детства. Его сестра просила ходить с ней по магазинам, рассказал он. А в 13 лет мальчик попал на вечер, и увидел парня в костюме, который ему чрезвычайно понравился: темно-серый и очень строгий.

«И когда мама сказала, что мне нужен костюм, я сказал, что хочу такой, как у того парня. Но она ответила, что он не по моему возрасту, и что я не могу его носить», – пояснил модельер.