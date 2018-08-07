Как белорусам слетать из Литвы в Милан за 10 евро 7.08.2018, 17:11

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АirBaltic распродает 500 000 билетов по Европе.

Citydog.by рассказывает о бюджетных способах уехать из серой повседневности.

airBaltic распродает 500 000 билетов

Авиакомпания airBaltic устроила небольшую распродажу. Цены на билеты по Европе начинаются от 19 евро в одну сторону. Правда, Минск в этой распродаже не участвует.

Распродажа продлится до 13 августа, а улететь по акционным билетам можно будет с 20 августа до 30 марта 2019 года.

Из Литвы в Милан за 10 евро

Ryanair предлагает улететь из серого Каунаса (потому что в октябре и ноябре) в Милан за 10 евро туда или за 20 евро, чтобы еще и вернуться.

Из Вильнюса билетов уже не осталось.

А Wizz Air открывает новые маршруты из Польши, Литвы и Украины

В октябре авиакомпания Wizz Air откроет новые маршруты из городов Польши, Литвы и Украины. Билеты уже можно купить.

Вена – Варшава. Ежедневно с 28 октября. От 19,99 евро.

Гданьск – Харьков. Среда, воскресенье с 28 октября. От 9,99 евро.

Вроцлав – Харьков. Среда, воскресенье с 28 октября. От 9,99 евро.

Львов – Вильнюс. Понедельник, пятница с 29 октября. От 14,99 евро.

Львов – Братислава. Вторник, четверг, суббота с 30 октября. От 14,99 евро.