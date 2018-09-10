закрыть
10 сентября 2018, понедельник, 23:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Сестра Сенцова: Олег написал завещание, но не сдается

3
  • 10.09.2018, 22:12
  • 1,077
Олег Сенцов
Фото: RFE/RL

Украинский режиссер написал письмо своей сестре Наталье Каплан.

У политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова в связи с голодовкой развилась гипоксия, он написал завещание. Об этом сообщила в Facebook его сестра Наталья Каплан.

"То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься (видимо, с голодовки - прим.). Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории. Состояние у меня примерно такое же: стабильно-хреновое, ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия - это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма. Вот я какой стал продвинутый в медицине!" - написал Сенцов.

Каплан пишет, что Олег добавил, что постарается держаться, хотя живет сейчас просто по инерции, он написал завещание на свое творчество в случае смерти.

Размещенная на сайте Белого дома электронная петиция в поддержку украинского политзаключенного в России Олега Сенцова и других узников Кремля набрала необходимые для рассмотрения президентом США Дональдом Трампом 100 тысяч подписей пользователей.

Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая с требованием освободить всех украинских политзаключенных.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко «лечит» болезнь морфием
Лукашенко «лечит» болезнь морфием Сергей Фурса
Россия в капкане. По всем правилам
Россия в капкане. По всем правилам Роман Бессмертный
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич
Скучно они там в Европе живут
Скучно они там в Европе живут Ирина Халип