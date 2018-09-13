Константинополь объявил о начале процесса создания независимой украинской церкви 12 13.09.2018, 9:33

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Вселенский патриархат принял решение начать процесс предоставления автокефалии православной церкви в Украине.

Направление в Украину двух экзархов Вселенского Патриарха Варфоломея позволит Украине наконец-то начать полноценный процесс обретения автокефалии, заявил представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), местоблюститель Западноевропейского экзархата. Адамакис добавил, что создание "местной независимой церкви" в Украине начинается, сообщает «Зеркало недели».

"Могу подтвердить, что Вселенский патриархат, при осознании всей своей ответственности как материнской церкви и учитывая просьбы со стороны самих украинцев, после углубленного изучения вопроса, принял решение начать процесс предоставления автокефалии православной церкви в Украине и считает это решение направленным на преодоление разделения православных в этой стране", - отметил митрополит.

Иерарх также отметил, что главная миссия экзархов Константинопольского патриархата заключается в "содействии контактам, наведении мостов, поощрении диалога и, наконец, содействии строительству поместной независимой Церкви".

"Два экзарха призваны проложить путь к автокефалии. Следует отметить, что в данном случае процесс не менее важен, чем цель. Фактически благодаря этому процессу различные ветви Украинской православной церкви могут быть сближены", - сказал митрополит Галльский Эммануил.

Митрополит отметил, что патриарх Варфоломей настроен всеми силами защищать украинскую церковь, за которую он "несет ответственность, поскольку митрополит Киевский канонически зависит от юрисдикции Вселенского патриархата, несмотря на то, что в 1686 году Московскому патриархату было предоставлено право рукоположить митрополита Киевского".

Митрополит также добавил, что Константинополь несет "двойную ответственность" за все свои действия - "как в православном мире в целом, так и в Украине в частности".

Напомним, что 19 апреля Верховная Рада одобрила обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине. Отказались поддержать обращение только бывшие "регионалы" из фракции "Оппоблока" и группы "Видродження".

31 августа патриарх Константинопольский Варфоломей в ходе встречи с главой Русской православной церкви Кириллом поставил последнего в известность, что Константинополь намерен предоставить автокефалию украинской поместной церкви.

А сентябрьский Архиерейский Собор Константинопольской церкви подтвердил ее право предоставлять автокефалию поместным церквям без согласования с другими церквями.

Ожидается, что заседание Синода Вселенского патриархата, на котором могут издать Томос о предоставлении украинской православной церкви автокефалии, состоится 9-11 октября, хотя ранее он был запланирован на сентябрь.