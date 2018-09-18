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Власти хотят пересмотреть взносы в ФСЗН

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  • 18.09.2018, 15:39
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Как изменятся отчисления?

В Беларуси могут рассмотреть вопрос отчислений в ФСЗН. Среди причин, по которым власти задумались о пересмотре отчислений в фонд, — наша страна сегодня проигрывает государствам ЕАЭС по налоговой нагрузке. Tut.by сравнил, как отличаются социальные взносы в Беларуси и других странах.

Беларусь: работник платит в ФСЗН 1% от зарплаты, работодатель — 34%

Сейчас работник в Беларуси отчисляет в ФСЗН 1% от своей зарплаты. Наниматель уплачивает еще 34% процента — 28% от заработка работника на пенсионное страхование и 6% на соцстрахование.

По особой схеме уплачивают взносы в ФСЗН индивидуальные предприниматели. Минимальная сумма, которую предприниматели должны внести в фонд, составляет 35% от минимальной зарплаты — 29% на пенсионное страхование плюс 6% на социальное страхование. К примеру, за 2017 год — 1113 рублей (или по 92,75 рубля в месяц). Для расчета за прошлый год берется минимальная зарплата в 265 рублей (с 1 января этого года она выросла до 305 рублей).

О том, что в Беларуси намерены рассмотреть вопрос налоговых отчислений в Фонд социальной защиты населения, ранее сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая. Представитель МНС уточнила, что вопрос пересмотра взносов в ФСЗН «будет обсуждаться со всех сторон».

— Основа всего — это возможное снижение налоговой нагрузки на наших плательщиков, в том числе с учетом отчислений в Фонд социальной защиты населения. Если говорить о налоговой нагрузке не только в рамках налогов, несмотря на то, что отчисления в фонд — это неналоговые платежи, у нас она (налоговая нагрузка. — Прим.) сегодня достаточно высокая. И мы в этой связи несколько проигрываем нашим партнерам по евразийскому пространству, — отметила Элла Селицкая.

Ранее Минфин предлагал снизить нагрузки по взносам в ФСЗН для предприятий и сделать пенсионное накопительное страхование добровольно-принудительным.

В Госконтроле считают, что повышение наполняемости бюджета фонда возможно за счет повышения для отдельных плательщиков размеров обязательных страховых взносов по пенсионному страхованию и льгот, установленных при начислении по высокооплачиваемым работникам. Так, взносы по пенсионному страхованию не начисляют на часть дохода высокооплачиваемых работников резиденты ПВТ, индустриального парка «Великий камень» — на часть дохода, превышающую ее однократный размер.

Тему пересмотра взносов в ФСЗН поднимают не в первый раз. В Минэкономики еще в 2011 году заявляли, что правительство Беларуси готово пойти на сокращение пенсионной нагрузки на фонд заработной платы предприятий. Однако уточняли, что процесс перераспределения пенсионной нагрузки с нанимателей на работников займет много времени. Представители бизнес-сообщества предполагали, что, при заинтересованности со стороны государства, это можно сделать довольно быстро.

Россия: работодатель отчисляет на пенсии 22%

Основной тариф на обязательное пенсионное страхование составляет 22% от заработной платы работника (с выплат сверх установленной предельной величины базы для начисления взносов — 10%), обязательное медицинское страхование — 5,1%, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством — 2,9%, отмечают в Федеральной налоговой службе. В общей сложности получается 30% от заработной платы работника.

Эти ставки будут действовать до 2020 года включительно, отмечают в Федеральной налоговой службе.

Казахстан: для нанимателей уменьшили социальные взносы

В Казахстане обязательные пенсионные взносы составляют 10% от сумм, которые подлежат уплате таких взносов.

Выплаты на обязательное медстрахование в Казахстане сейчас составляют 1,5% от дохода каждого работника. С 1 января 2020 года они вырастут до 2%, с 1 января 2022 года — до 3%. При этом в 2017 году этот взнос составлял 1% от зарплаты работника.

Размер социальных отчислений в государственный фонд социального страхования в Казахстане c 2018 года уменьшили. Теперь наниматель перечисляет не 5% от дохода работника, как было раньше, а 3,5%.

То есть в Казахстане страховые взносы составляют порядка 15% от заработной платы работника.

Индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты и профессиональные медиаторы не будут платить за себя в 2018 и 2019 годах. Однако с 1 января 2020 года они будут платить за себя 5% от двух минимальных заработных плат. За своих работников — как работодатели — они начали делать ежемесячные взносы с 1 июля 2017 года. В 2018 и 2019 годах эта сумма составит 1,5% от зарплаты работника, 2% — в 2020 году, 3% — после 2022 года.

Самозанятые казахи уплачивают 3,5% от объекта исчисления социальных отчислений, но не меньше 3,5% от минимальной зарплаты.

Кыргызстан: на соцстрахование уходит больше четверти зарплаты

В Кыргызстане взносы по государственному социальному страхованию для нанимателей составляют 27,25% от всех видов выплат, начисленных работнику. Тариф, который направляется в пенсионный фонд, составляет 15% от дохода сотрудника. На обязательное медицинское страхование отправляется 2%, еще 0,25% идет в фонд оздоровления трудящихся.

Оставшиеся 10% распределяются в зависимости от категории работника. Если ему до пенсии осталось менее 15 лет, весь объем взносов направляется в пенсионный фонд. Для остальных работников в пенсионный фонд идет только 8%, оставшиеся 2% отправляются в государственный накопительный пенсионный фонд. Для работников-пенсионеров установлен тариф в размере 8%, которые полностью направляются в пенсионный фонд.

Индивидуальные предприниматели в Кыргызстане уплачивают страховые взносы в 10% от размера среднемесячной заработной платы. Из них в пенсионный фонд идет 8,75%, в фонд обязательного медицинского страхования — 1%, в фонд оздоровления трудящихся — 0,25 процента.

Украина: ввели единый соцвзнос вместо четырех разных налогов 

В Украине существует единый социальный взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, который подлежит уплате в пенсионный фонд. Он заменил собой четыре ранее существовавших обязательных государственных социальных сбора: пенсионный, «безработицу», соцстрах (больничные), «несчастный случай», сообщает Минфин этой страны. Ставки единого соцвзноса дифференцировались в зависимости от вида плательщика, а также в зависимости от классов профессионального риска вида деятельности.

Для всех категорий плательщиков минимальный единый соцвзнос сейчас составляет 22% от размера минимальной зарплаты. Его размер определяется независимо от суммы начисленной заработной платы. Сейчас минимальный единый соцвзнос составляет около 62 белорусских рублей в пересчете, а максимальный — 934 рубля.

Латвия: социальный налог для работника составляет 11%

В Латвии в этом году провели налоговую реформу, в результате которой ставку обязательного взноса государственного социального страхования (социального налога) увеличили на 1%. В итоге с 2018 года общая ставка обязательных платежей в стране составила 35,09% (в 2017-м она составляла 34,09%). Из них 24,09% платит работодатель, а 11% — наемный работник.

Работник это на своей зарплате не ощущает, так как в трудовом договоре указана сумма зарплаты, не включающая ту часть социальных налогов, которую платит работодатель. В то же время из указанной в трудовом договоре брутто-зарплаты работника вычитаются страховые взносы в объеме 11%.

Армения: работник отчисляет 2,5% от доходов

Работник выплачивает страховой взнос в 2,5% от дохода. Государство перечисляет 7,5% из средств бюджета, наниматель ничего не платит. До июля платеж вносился следующим образом: 5% отдавал работник, еще 5% — работодатель.

Тем временем в Армении хотят ввести обязательное медицинское страхование.


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