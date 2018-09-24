Amnesty International назвала Навального узником совести 24.09.2018, 20:05

Алексей Навальный

Российский оппозиционер провел за решеткой в 2017-2018 годах 120 суток.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, задержанный в понедельник, 24 сентября, сразу после выхода из спецприемника, является "узником совести" и должен быть немедленно освобожден. Об этом заявила директор московского представительства международной неправительственной организации Amnesty International Наталья Звягина, передает DW.

Она напомнила, что с марта 2017 года политик подвергался аресту шесть раз. Как следует из данных правозащитного медиапроекта "ОВД-инфо", основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) провел за решеткой в минувшие два года 120 суток - в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет. Кроме того, в 2014 году по делу компании "Ив Роше" он отбыл 242 суток домашнего ареста.

"Российским властям следует немедленно и безоговорочно освободить его и с большим уважением относиться к правам на свободу выражения мнений и мирных собраний в стране", - подчеркнула Звягина.

Немногим менее месяца назад, 27 августа, Тверской районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 30 суткам ареста по административному делу от 31 января этого года, связанному с акцией "Забастовка избирателей".

Несмотря на задержание оппозиционера, сторонники Навального 9 сентября организовали в 83 городах России акции протеста против повышения пенсионного возраста. Во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, акции не были согласованы c властями, задержания активистов начались еще за несколько дней до протестов.