Унесенные индексом 25.09.2018, 12:11

Человеческое развитие в Беларуси оставляет желать лучшего.

На днях ООН опубликовала ежегодный рейтинг «Индексы и индикаторы человеческого развития», куда вошли 189 государств. Группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития составили 59 государств, с низким - 38 (к слову, в 2010г. это соотношение составляло 46 к 49), пишет «Белгазета».

Рейтинг исчисляется по трем показателям - ожидаемой продолжительности жизни, средней продолжительности обучения и валовому национальному доходу. Отчеты ООН, как правило, требуют международного сопоставления после публикации с национальными статистическими службами, поэтому в докладе представлены данные, рассчитанные по итогам предыдущего года.

Первое место в рейтинге заняла Норвегия, где продолжительность жизни составляет чуть более 82 лет, средняя продолжительность обучения - 12,6 года (ожидаемая - чуть меньше 18 лет), а ВНД на душу населения составил более $68 тыс. В топ-10 вошли также Швейцария, Австралия, Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды. Замыкает рейтинг Нигер, где продолжительность жизни в среднем равна 60 годам, средняя продолжительность обучения - два года (предполагаемая - 5,4), а ВНД на душу населения - всего $906.

Беларусь высоким местом тоже не может похвастаться - в рейтинге она оказалась на 53-й позиции, между Румынией и Багамскими островами. Среднюю продолжительность жизни в Беларуси эксперты ООН оценили в 73,1 года, среднюю продолжительность обучения - в 12,3 года (ожидаемую – в 15,5 лет), а ВНД на душу населения составил чуть более $16 тыс. Кстати, почти все страны-соседи нас обогнали: Польша оказалась на 33-м месте, Литва - на 35-м, Латвия - на 41-м, Россия - на 49-м. Ниже нас разместилась только Украина, но там война. А у нас что за беда?