У Путина связаны руки 26.09.2018, 18:48

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Военный эксперт проанализировал ситуацию в Азовском море и учения в Крыму.

Проведение российскими оккупантами военных учений в Крыму является плановым и никак не связано с заявлением президента Украины Петра Порошенко о возвращении Крыма. Вместе с тем, проход украинских военных кораблей через Керченский пролив и Азовское море означает, что Украина начинает реализовывать свое международное морское право в акватории Азова. Если же российские военные корабли начнут стрелять в сторону судов ВМС Украины, то это будет расцениваться как прямой акт агрессии и будет иметь соответствующие последствия. Такое мнение высказал "Апострофу" военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь:

Реальная цель военных учений в оккупированном Крыму - это подведение итогов за учебный год, который у военных, как правило, длится полгода. То есть сначала проходят полугодовые циклы, потом начинается проведение учений отделения или корабля или боевой части на корабле. Затем корабли отрабатывают задачи К1 (одиночное плавание), затем К2, далее плавание группой кораблей (К3). А в конце учебного года проводятся общие учения. Вот сейчас россияне проводили стратегические командно-штабные учения "Восток", которое происходило в масштабах всех вооруженных сил РФ. На этом фоне проводятся в том числе обучение на всех округах и на флотах. Собственно так построена система боевых учений, поскольку войска постоянно учатся.

То есть проведение конкретных учений является плановым процессом. Единственное, что трудно спрогнозировать, какие военно-политические сигналы нам ожидать.

Эти учения никак не связаны с заявлениями Порошенко в Раде по возвращению Крыма, потому что для того, чтобы запланировать такого рода учения нужно несколько месяцев. Поэтому невозможно то, что эти учения проводятся в ответ на то, что Порошенко что-то там заявил на прошлой неделе.

Да, в информационных войнах можно подтянуть военно-политическую составляющую, пропагандистскую или иную составляющую в этот процесс учений. Но заявление Порошенко не может быть связано с этими учениями. Даже переход украинских военных кораблей не может быть связан с заявлением Порошенко. То есть это все плановые процессы, как бы нам не хотелось это отобразить.

Да, россияне проводят полную милитаризацию Крыма, пытаются установить полный контроль над Черным и Азовским морями, для чего и проводятся эти учения. Но это не связано с политическими аспектами.

Изменение стратегии в Азовском море

Россияне никак не ответили на проход украинских кораблей, потому что они не могли это сделать. После аннексии и оккупации Крыма россияне находятся вне правового поля, и поэтому уже давно предлагается осуществлять конвоирование гражданских судов в Азовском море и через Керченский пролив, потому что россияне ничего не могут противопоставить международному праву. Если они начнут атаковать украинские военные корабли, то это будет прямой акт агрессии, который будет зафиксировано международным сообществом. И мы видим, что во время прохода украинских кораблей ничего не произошло.

С точки зрения международного права, с точки зрения Соглашения об использовании Азовского моря, Керченский пролив и Азовское море могут использоваться как россиянами, так и украинцами. Российские корабли осуществляют так называемые инспекции гражданских судов, аргументируя это тем, что это требование национальной безопасности. И действительно, это не нарушает международное морское право. Единственное, что они в определенной степени злоупотребляют им. И украинские военные корабли имеют точно такие же права - проверять или конвоировать гражданские суда. То есть не допускать каких-либо нарушений режима судоходства в Азовском море.

В частности, три недели назад в Госдепартаменте США заявили, что Россия оказывает давление, нарушая международное судоходство в Керченском проливе и Азовском море. Россияне на это не ответили, заявив, что ничего подобного нет. Мол, российские корабли проходили рядом с гражданскими судами и немного на них посмотрели.

Россияне знают свое место, знают, что они нарушают международное морское право. И если они не дай Бог начнут военную атаку на украинское военное судно под флагом ВМС Украины - это будет открытый акт агрессии. Россияне это хорошо знают и поэтому ничего не сделали, когда украинские корабли проходили через Керченский пролив и Азовское море. Они знают, что не имеют права каким-то образом влиять на украинские корабли. Они не остановили их - иначе это был бы акт агрессии.

Стоит заметить, что Россия не получила контроль над Азовским морем. Они пытались продемонстрировать, что установили его. Но на самом деле никакого контроля нет. Украине же надо четко показать наше право использования Азовского моря и Керченского пролива. Сейчас у нас есть там два катера ВМС "Гюрза". И несмотря на то, что они якобы небольшие и не оснащены мощным оружием, если сравнивать с российскими кораблями, главным является то, что на военно-морском корабле есть флаг государства. То есть это территория государства, флаг которого есть на нем. Не важно, сколько там пулеметов, пушек, какое водоизмещение судна. Главное - флаг, то есть территория того или иного государства.

Если россияне начнут атаковать украинские военно-морские корабли, они осуществят прямой акт агрессии. Если вспомнить оккупацию и аннексию Крыма, они старались не допускать силового столкновения с кораблями, поскольку хорошо знают, что каждое столкновение военно-морских кораблей - это акт вооруженного конфликта.

То же происходит и сейчас. Они не осуществляют акт военной агрессии, а действуют психологически. Они имеют право инспектировать гражданские корабли, что и делают. Это похоже на действия плохого гаишника, который когда-то мог просто остановить автомобиль. А на вопрос о причине остановки он отвечал: "давайте, буду думать". Сейчас с гражданскими судами примерно такое и происходит.

Сейчас Украина может спокойно конвоировать гражданские суда. Конечно, это будет вызывать истерически-информационную реакцию России, возможно, будут какие-то дипломатические шаги или создание каких-то провокаций на море. То есть российские корабли могут опасно приближаться к украинским кораблям, осуществляя попытки психологического давления. Но как только они реально начнут стрелять, это будет сразу фиксироваться на уровне ООН, и Россия будет названа страной-агрессором.