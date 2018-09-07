Кандидата в президенты Бразилии ранили во время выступления 7.09.2018, 8:57

Жаир Болсонару

Фото: Global Lokk Press

Неизвестный напал на политика с ножом.

Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару подвергся нападению во время выступления на юге страны в четверг, 6 сентября. Правоэкстремистский политик получил ножевое ранение. Подозреваемый взят под стражу, сообщает dw.com со ссылкой на бразильское издание O Globo.

После случившегося раненый кандидат был доставлен в клинику. Как сообщил у себя в Twitter его сын, политик получил несколько ранений в область живота

Болсонару с рейтингом около 22 процентов лидирует в предвыборной гонке после того, как суд запретил участвовать в выборах главному фавориту, лидеру левоцентристской Партии трудящихся Луису Инасиу Луле да Силве, бывшему президентом в 2003-2011 годах.

63-летний Жаир Болсонару, в прошлом парашютист-десантник, позиционирует себя как антисистемный протестный кандидат, использует расистскую предвыборную риторику, выступает за возвращение смертной казни и восхваляет период военной диктатуры в Бразилии (1964-1985).

Согласно последним социологическим опросам, у Болсонару хорошие шансы на победу в первом туре президентских выборов, который пройдет 7 октября, однако во втором туре он с большой вероятностью проиграет.

Экс-президент Лула да Силва был приговорен судом к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Популярная в Бразилии Партия трудящихся настаивала на выдвижении кандидатуры своего лидера , несмотря на его тюремное заключение.