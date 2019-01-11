МАРТ: В этом году мы выйдем на 100% возмещения затрат на электричество 4 11.01.2019, 13:57

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Дифференциация тарифов станет ненужной.

С 1 января Совет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения на 2019 год. Министерство антимонопольного регулирования и торговли обращает внимание, что дифференциация тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления продолжает действовать. Однако совсем скоро необходимости в ней уже не будет, поскольку субсидируемые тарифы по уровню приблизились к экономически обоснованным, пишет tut.by.

Дифференциация тарифов по объемам потребления установлена постановлением Совмина еще в июне 2014 года. Согласно документу объемы электроэнергии, потребленной в рамках лимита, — 150 кВт*ч для квартир с газовыми плитами и 250 кВт*ч для квартир с электроплитами, оплачиваются по субсидируемому тарифу. А превышение этих объемов — с применением повышающих коэффициентов, но не выше экономически обоснованного тарифа.

— Изменения в постановление № 571 в части отмены дифференциации тарифов по объемам потребления на данный момент не приняты, — комментируют в МАРТ. — Сейчас соответствующие изменения в документы подготовлены, согласованы с заинтересованными органами государственного управления и в установленном порядке внесены в Совет министров.

Стоит напомнить, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2019 год установлены с соблюдением основного принципа: рост платежа по типовой двухкомнатной квартире с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг не должен увеличиться больше чем на 5 долларов в эквиваленте.

В ведомстве сказали, что в 2018 году по большинству жилищно-коммунальных услуг тарифами достигнут 100%-й уровень возмещения средних по республике затрат на их оказание. Основное распределение пятидолларового повышения тарифов направлено на электроэнергию и газ для приготовления пищи.

В 2019 году субсидируемый тариф на электроэнергию для квартир с электроплитой составит 0,1484 рубля за кВт*ч. В прошлом году он был 0,1218 рубля. А для квартир с газовыми плитами тариф составляет 0,1746 рубля за кВт*ч. До этого мы платили по тарифу 0,1433 рубля.

— Указанное повышение тарифов обеспечивает выход в 2019 году на стопроцентный уровень возмещения затрат по этим услугам, — пояснили в министерстве. — В результате субсидируемый государством тариф приблизился к экономически обоснованному. Например, субсидируемый тариф, установленный на уровне среднегодовых затрат, это включая НДС, для квартир с газовыми плитами составляет 0,1746 рубля за кВт*ч, а экономически обоснованный — 0,1841 рубля за кВт*ч. Таким образом фактически теряется необходимость в дифференциации тарифов по объемам потребления.

После отмены дифференциации тарифов в зависимости от объемов потребления все домашние хозяйства будут оплачивать электроэнергию по субсидируемым тарифам, вне зависимости от объемов потребления, а экономически обоснованный тариф будет применяться только в отдельных случаях. К примеру, при наличии у собственников нескольких жилых помещений, в которых никто не зарегистрирован.