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Требуем «по пятьсот»: жителей Октябрьского призвали к забастовке

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  • 12.01.2019, 17:01
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Андрей Паук призвал потребовать от властей зарплату в $500.

Рудобельский блоггер и активист, основатель ютуб-канала "Рудобельская показуха", Андрей Паук в одном из своих очередных видео озвучил предложение - чтобы жители района не выходили на работу в течение одного дня, с требованием зарплаты в 500 долларов, который еще давно был обещан Лукашенко, пишет "Новы час".

Предложение было озвучено в передаче "Адураюшчы ЧК", в которой блогер обсуждает еженедельный выпуск газеты "Красный Октябрь":

"Мы предлагаем вам в 2019 году взять на себя ответственность по управлению районом. Приглашаем вас, рудобельцев, быть неравнодушными: провести мирную акцию протеста. Один день не выйти на работу всем. Требовать 500 баксов зарплаты и реанимобиль. Мы имеем на это право."

О реакции местного чиновничества на данное предложение пока ничего не известно.


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