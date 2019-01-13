Портников: Договор, подписанный греческим и македонским премьерами, творит чудеса 3 13.01.2019, 19:30

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Виталий Портников

Фото: facebook.com

Договор поссорил РФ с Македонией и Грецией. И это не конец.

Соглашение об изменении конституционного названия Республики Македония привело к отставке самого пророссийского из министров нынешнего правительства Греции – министра обороны Паноса Камменоса, написал на своей странице в Facebook политический обозреватель Виталий Портников.

Журналист отметил, что Камменос известен своими симпатиями к президенту РФ Владимиру Путину и ненавистью к единой Европе. Вместе с Камменосом уйдут его соратники из популистской правой партии "Независимые греки".

"Договор, подписанный греческим и македонским премьерами Алексисом Ципрасом и Зораном Заевым, вообще творит чудеса. Это соглашение уже поссорило Россию с Македонией и маргинализовало пророссийские силы в этой стране. Бывший лидер этих сил и бывший премьер Никола Груевски, который прослушивал половину страны и устраивал брифинги прямо во дворе российского посольства в Скопье, вообще бежал в Венгрию, чтобы не сидеть за коррупционные преступления", – рассказал Портников.

Он добавил, что соглашение также поссорило Россию с Грецией и "разоблачило шпионскую сеть Москвы в этой стране".

"Оно поссорило Россию с Элладской православной церковью, на иерархов которой Москва решила повлиять ради борьбы церкви с соглашением. А теперь она привела к расставанию Ципраса с Камменосом. И это еще не конец", – подчеркнул политический обозреватель.

2 июня 2018 года премьер-министры Македонии и Греции объявили, что новым конституционным названием Республики Македония станет "Северная Македония". Договоренность приветствовали в НАТО и Европейском союзе.

Президент Македонии Георге Иванов отказался подписывать решение правительства страны о переименовании, но парламенту удалось преодолеть его вето.

30 сентября переименование страны поддержали на консультативном референдуме 91,46% тех, кто принял в нем участие, по итогам подсчета 100% бюллетеней. Однако явка составила 36,91% при необходимом минимуме в 50%.

19 октября парламент Македонии большинством голосов поддержал изменения к конституции, которые необходимы для переименования страны в Северную Македонию. 3 декабря утвердил текст поправок. 11 января 2019 года парламент утвердил новый текст конституции, с поправками.