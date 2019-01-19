В Черное море направляется американский ракетный эсминец Donald Cook 19.01.2019, 20:29

Эсминец Donald Cook

Фото: navy.mil

Миссия корабля – обеспечивать мир и спокойствие в регионе.

19 января на пути к Черному морю через пролив Дарданеллы прошел американский ракетный эсминец Donald Cook (DDG 75). Его миссия – операции по обеспечению безопасности на море и укреплению морской стабильности в Черноморском регионе, сообщили в пресс-службе военно-морских сил США. Об этом пишет «Гордон».

В ВМС США отметили, что регулярно направляют корабли в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре и международным правом. Donald Cook проведет учения с союзниками по НАТО и партнерами.

6 января 2019 года США направили в Черное море десантный корабль USS Fort McHenry для поддержания безопасности в регионе.

В 2018 году операции в Черном море проводили ракетные эсминцы USS Ross, USS Carney и USS Porter, флагманский корабль USS Mount Whitney, десантный корабль USS Oak Hill и экспедиционный транспортный корабль USNS Carson City.