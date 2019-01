В США назвали номинантов на премию «Оскар» 22.01.2019, 20:44

Фото с сайта BBC.com

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля.

Американская академия киноискусств объявила короткий список номинантов на премию «Оскар», церемонию транслировал телеканал NBC, передает РБК.

В номинации «Лучший актер» представлены:

Кристиан Бэйл («Власть»);

Брэдли Купер («Звезда родилась»);

Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»);

Рами Малек («Богемская рапсодия»);

Вигго Мортенсен («Зеленая книга»).

За звание «Лучшей актрисы» будут бороться:

певица Леди Гага, сыгравшая в фильме «Звезда родилась»;

Гленн Клоуз («Жена»);

Оливия Колман («Фаворитка»);

Мелисса МакКарти («Сможете ли вы меня простить?»);

Ялица Апарасио («Рома»).

На главную награду в номинации «Лучший фильм» претендуют картины:

«Черная пантера»;

«Богемская рапсодия»;

«Черный клановец»;

«Фаворитка»;

«Зеленая книга»;

«Звезда родилась»;

«Власть»;

«Рома».

В номинации «Лучший режиссер» представлены:

Альфонсо Куарон («Рома»);

Спайк Ли («Черный клановец»);

Павел Павликовский («Холодная война»);

Йоргос Лантимос («Фаворитка»);

Адам МакКей («Власть»).

За награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» будут бороться фильмы:

«Рома» (Мексика);

«Капернаум» (Ливан);

«Холодная война» (Польша);

«Магазинные воришки» (Япония);

«Работа без авторства» (Германия).

Драма российского и казахстанского режиссера Сергея Дворцевого «Айка» не вошла в число номинантов.

Премию «Оскар» за лучшую операторскую работу могут получить:

Робби Райан («Фаворитка»);

Лукаш Зал («Холодная война»);

Калеб Дешанель («Работа без авторства»);

Мэтью Либатик («Звезда родилась»);

Альфонсо Куарон («Рома»).

В номинации «Лучшие визуальные эффекты» представлены фильмы:

«Мстители: Война бесконечности»;

«Хан Соло. Звездные войны. Истории»;

«Человек на Луне»;

«Кристофер Робин»;

«Первому игроку приготовиться».

На «Оскар» также отобраны песни из фильмов:

«Баллада Бастера Скраггса» (When A Cowboy Trades His Spurs For Wings);

«Черная пантера» (All The Stars);

«Звезда родилась» (Shallow);

«Мэри Поппинс возвращается» (The Place Where Lost Things Go);

«РБГ» (I’ll Fight).

В числе «Лучших мультипликационных фильмов» указываются картины:

«Суперсемейка-2»;

«Остров собак»;

«Человек-паук: Через вселенные»;

«Мираи из будущего»;

«Ральф против интернета».

За награду в номинации «Лучший оригинальный сценарий» будут бороться ленты:

«Фаворитка» (Дебора Дэвис и Тони МакНамара);

«Рома» (Альфонсо Куарон);

«Власть» (Адам МакКэй);

«Зеленая книга» (Ник Валлелонга, Брайан Карри и Питер Фарелли)

«Дневник пастыря» (Пол Шредер).

Премию за «Лучший адаптированный сценарий» могут получить фильмы:

«Баллада Бастера Скраггса» (Джоэл и Итан Коэны);

«Черный клановец» (Чарли Вахтель, Дэвид Рабинович, Кевин Уилмотт и Спайк Ли);

«Сможете ли вы меня простить?» (Джефф Уитти и Николь Холофсенер);

«Звезда родилась» (Эрик Рот, Брэдли Купер и Уилл Феттерс);

«Если Бил-стрит могла бы заговорить» (Барри Дженкинс).

91-я церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет 24 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.