В США назвали номинантов на премию «Оскар»
- 22.01.2019, 20:44
91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля.
Американская академия киноискусств объявила короткий список номинантов на премию «Оскар», церемонию транслировал телеканал NBC, передает РБК.
В номинации «Лучший актер» представлены:
Кристиан Бэйл («Власть»);
Брэдли Купер («Звезда родилась»);
Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»);
Рами Малек («Богемская рапсодия»);
Вигго Мортенсен («Зеленая книга»).
За звание «Лучшей актрисы» будут бороться:
певица Леди Гага, сыгравшая в фильме «Звезда родилась»;
Гленн Клоуз («Жена»);
Оливия Колман («Фаворитка»);
Мелисса МакКарти («Сможете ли вы меня простить?»);
Ялица Апарасио («Рома»).
На главную награду в номинации «Лучший фильм» претендуют картины:
«Черная пантера»;
«Богемская рапсодия»;
«Черный клановец»;
«Фаворитка»;
«Зеленая книга»;
«Звезда родилась»;
«Власть»;
«Рома».
В номинации «Лучший режиссер» представлены:
Альфонсо Куарон («Рома»);
Спайк Ли («Черный клановец»);
Павел Павликовский («Холодная война»);
Йоргос Лантимос («Фаворитка»);
Адам МакКей («Власть»).
За награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» будут бороться фильмы:
«Рома» (Мексика);
«Капернаум» (Ливан);
«Холодная война» (Польша);
«Магазинные воришки» (Япония);
«Работа без авторства» (Германия).
Драма российского и казахстанского режиссера Сергея Дворцевого «Айка» не вошла в число номинантов.
Премию «Оскар» за лучшую операторскую работу могут получить:
Робби Райан («Фаворитка»);
Лукаш Зал («Холодная война»);
Калеб Дешанель («Работа без авторства»);
Мэтью Либатик («Звезда родилась»);
Альфонсо Куарон («Рома»).
В номинации «Лучшие визуальные эффекты» представлены фильмы:
«Мстители: Война бесконечности»;
«Хан Соло. Звездные войны. Истории»;
«Человек на Луне»;
«Кристофер Робин»;
«Первому игроку приготовиться».
На «Оскар» также отобраны песни из фильмов:
«Баллада Бастера Скраггса» (When A Cowboy Trades His Spurs For Wings);
«Черная пантера» (All The Stars);
«Звезда родилась» (Shallow);
«Мэри Поппинс возвращается» (The Place Where Lost Things Go);
«РБГ» (I’ll Fight).
В числе «Лучших мультипликационных фильмов» указываются картины:
«Суперсемейка-2»;
«Остров собак»;
«Человек-паук: Через вселенные»;
«Мираи из будущего»;
«Ральф против интернета».
За награду в номинации «Лучший оригинальный сценарий» будут бороться ленты:
«Фаворитка» (Дебора Дэвис и Тони МакНамара);
«Рома» (Альфонсо Куарон);
«Власть» (Адам МакКэй);
«Зеленая книга» (Ник Валлелонга, Брайан Карри и Питер Фарелли)
«Дневник пастыря» (Пол Шредер).
Премию за «Лучший адаптированный сценарий» могут получить фильмы:
«Баллада Бастера Скраггса» (Джоэл и Итан Коэны);
«Черный клановец» (Чарли Вахтель, Дэвид Рабинович, Кевин Уилмотт и Спайк Ли);
«Сможете ли вы меня простить?» (Джефф Уитти и Николь Холофсенер);
«Звезда родилась» (Эрик Рот, Брэдли Купер и Уилл Феттерс);
«Если Бил-стрит могла бы заговорить» (Барри Дженкинс).
91-я церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет 24 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.