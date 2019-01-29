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В среду в Беларуси прогнозируется до +2 градусов

  • 29.01.2019, 21:56
фото с сайта gp.by

Местами пройдет небольшой снег.

30 января в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, информирует Белгидромет.

Местами пройдет небольшой снег, днем на большей части Гомельской и Могилевской областей прогнозируется мокрый снег и дождь.

В отдельных районах ожидаются туман и гололед, на дорогах — гололедица. Ветер будет неустойчивый слабый.

Ночью будет 0... -6 градусов, а днем прогнозируется от 4 градусов мороза до 2 тепла.


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