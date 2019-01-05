«С мая по октябрь работал почти без выходных» 5.01.2019, 16:57

Фото: «Футбол на Дятловщине»

Как преподаватель-энтузиаст развивает футбол в деревнях.

В декабре федерация футбола завершила сезон церемонией «Звездный мяч». На ней были выбраны лучшие игроки и тренеры страны. Приз «За особые заслуги в развитии массового футбола в Беларуси» получил Владимир Гончар. Тренер из города Дятлово запустил проект «Футбол в деревне», охвативший 12 сельских школ. Tut.by поговорил с ним о деревенских детях, футболе для всех и жизни без выходных.

«Деревенские дети очень выносливые и крепкие»

Владимир Гончар родился и вырос в Мостах. В детстве горел футболом и занимался легкой атлетикой, нередко занимая места на подиуме. В маленьком городе его все знали как спортсмена. В девятом классе будущему тренеру удалили мениск, и он расстался с мечтой стать профессиональным легкоатлетом и футболистом.

— Травматолог сказал: «Завязывай с футболом или будешь частым гостем у меня». Я все равно продолжал бегать с ребятами, играл в любительской команде нашего района. Когда пришло время поступать в институт, решил стать тренером по футболу. Раз не получилось реализовать себя в профессиональном спорте, то почему бы не попытаться в педагогике.

По семейным делам переехал в Дятлово. Оттуда поступил в БГУФК на туризм. До второго курса учился на дневном, а потом перевелся на заочное. Дело в том, что на тот момент моя будущая супруга ждала ребенка. Нужно было кормить семью. А тут позвонили из Дятлово: местному физкультурно-спортивному клубу нужен был директор. В университет послали бумагу о том, что буду отвечать непосредственно за спортивные вопросы. По специальности я не только туризмом занимаюсь, но и физическим воспитанием. Вот так в 2008 году я вернулся домой.

Фото: «Футбол на Дятловщине»

Полтора года Владимир возглавлял дятловский ФСК. Бумажная работа плюс организация массовых мероприятий — обязанности молодого директора.

— Я по своей природе организатор. Начал зазывать людей на футбол, ездить на районные соревнования и с младшими возрастами, и с мужиками. В Дятлово есть детско-юношеская спортивная школа. Как-то мне позвонили из администрации и попросили поработать тренером по футболу у детей. Дело в том, что я и сам хотел готовить малышей. С того времени я тружусь на два фронта: на ставке в ДЮСШ и преподавателем-совместителем в спортивном клубе.

Начал думать, чем бы серьезным заняться, как помочь городу. Организовывая соревнования, я пришел к тому, что неплохо было бы сделать свой авторский проект. С администрацией спортивной школы съездили в Гродно на встречу с представителями АБФФ. Нам рассказали, что есть возможность поучаствовать в конкурсе проектов массового футбола. Посчитал эту идею отличной, тем более что в нашем районе я давно работал в этом направлении. Провел несколько летних и зимних чемпионатов по мини-футболу среди взрослых. Я решил, что если возьмусь за детский проект, то привлеку сельских ребят. Когда проходят соревнования по разным видам спорта, вижу, что деревенские дети очень выносливые и крепкие. У них есть потенциал, но не хватает футбольных навыков. В спортивной школе футболом занимаются три группы ребят. Всего около 40 человек от 7 до 14 лет, большая часть из них городские. Вот я и решил увлечь футболом жителей глубинки, которым проблематично ездить на занятия в город.

Самым тяжелым для меня было изложить мысли на бумаге. Все же, когда берешься за работу, то уже все само собой выстраивается в пирамиду. Честно, удивился звонку из федерации. Сообщили, что победил. Так я начал реализовывать проект «Футбол в деревне».

Фото: «Футбол на Дятловщине»

С 5 апреля по 18 мая Владимир Юрьевич вместе с учениками ДЮСШ ездил по деревням и рассказывал о будущем проекте, истории белорусского и мирового футбола и правилах игры. Изначально делали расчет на младшие классы — с первого по четвертый, но проект заинтересовал и ребят постарше. Согласились участвовать 12 школ, позже к ним добавились две городские. Со своими футболистами тренер проводил мастер-классы для деревенской детворы.

— В селах много очень талантливых детей, но после школы они сами по себе. В Дятлово, например, и футбол есть, и греко-римская борьба, и легкая атлетика, много кружков разных. В селах такого досуга нет. Хорошо, если на физкультуре тренер разок устроит соревнование, а так — школа-дом-уроки. Поэтому каждая встреча проходила по-живому. Ребята готовились и ждали нас, потому что для них это в диковинку. Легко шли на контакт, а когда им рассказываешь о футболе, они смотрят на тебя, раскрыв рты от удивления.

18 мая вместе с федерацией футбола отпраздновали финал проекта. В Дятлово приехали 210 мальчиков и девочек со всего района. Организовали фестиваль массового футбола: школы — участники проекта сыграли между собой. Еще провели несколько эстафет по владению мячом. Разбили школы на группы по возрастам, пригласили судей, но турнирной таблицы не вели. То есть как таковых победителей или проигравших не было. Хотелось, чтобы дети уходили с поля без слез поражения, все-таки праздник.

«Кладу в подъезде два футбольных мяча для детей»

Увидев тягу девочек к футболу, Владимир вместе с федерацией футбола и областной администрацией запустил еще один проект «Школьная футбольная лига по мини-футболу среди девочек».

На начальном этапе в сентябре преподаватель отбирал девочек с учетом их заинтересованности. От 14 районных школ участвовало 16 команд в возрастной категории от 9 до 11 лет. Проект реализовывали в шестой школьный день.

— Есть девочки, которые хотят в футбол. В этом году, когда набирал классы начальной подготовки, у меня было шесть мальчиков и шесть девочек. Так вот, они наравне с пацанами рубились. Нужно всего-то прийти и рассказать о футболе. Позвать на первое занятие, расставить фишки и дать подводящие упражнения.

Чтобы участницы чувствовали себя комфортно, подключил учителей физкультуры. Они подсказывали по ходу матча и разбирали тактические моменты своих команд. По традиции фиксировали результат, но таблицу не вели. Уверен, что нам удалось не растерять праздничную атмосферу. Благодаря этому проекту, я смогу отобрать лучших футболисток для участия в молодежном первенстве страны по футболу среди девочек в следующем году.

Фото: «Футбол на Дятловщине»

По мнению тренера, массовый футбол — это доступность для каждого человека. Фестивали, турниры, спортивные праздники с элементами футбола — все это приведет детей в спортивные школы.

— Полезно в игровой форме объяснять малышам, чем крут футбол. Не просто кинуть мяч на поле, а поиграть всем вместе. Раз-два обведут фишки и в дальнейшем придут на тренировки. В этом году ко мне записались 25 человек при обязательных 14. Рад, что родители не просто отпускают своих детей. Постоянно подходят интересуются, как ребята прогрессируют. Занятия бесплатные, с инвентарем проблем тоже нет. На закрытии проекта «Футбол в деревне» федерация всем 210 детишкам подарила футбольную форму. На каждую школу выдали по комплекту мячей и манишек. Это неоценимая помощь, учитывая наши реалии. Средние зарплаты в районе не такие высокие, чтобы родители экипировали детей.

Вообще я стараюсь приобщать детей к футболу не только в школе. Вместе с учениками ДЮСШ и родителями построили мини-стадион. Поставили ворота, повесили сетку и принесли скамейки. Поскольку площадка недалеко от моего дома, я кладу в подъезд два футбольных мяча для детей. Ребята знают ПИН-код и пользуются инвентарем, когда нужно. Теперь на поле играют круглый год.

Зимой в Дятлово проходят сразу два турнира: по мини-футболу на улице и хоккею. К слову, два года назад дятловская команда «Юность» выиграла республиканские соревнования «Золотая шайба» среди младшей возрастной группы. Половина хоккеистов — мои воспитанники, которые занимаются не только футболом. В районе очень любят хоккей, в город съезжаются поиграть хоккеисты-любители из деревень.

Владимир продолжает вести занятия и работать даже в период новогодних праздников. Вдобавок он тренирует футбольную сборную Дятловского района. Самый загруженный день у него — понедельник.

— Подъем в шесть утра, готовлю детям завтрак и отвожу супругу на работу, девочек — в школу. Возвращаюсь домой, перекушу и готовлюсь к занятиям. В 12.25 у меня первая тренировка по легкой атлетике в ДЮСШ. В 14.50 футбол со вторыми классами, с ними вожусь полтора часа. В 16.30 следующая группа. В 19.00 еду на футбол со взрослой командой. Заканчиваю в девять часов, в полдесятого я приезжаю домой. Жене в шутку говорю, что займусь рыбалкой. Она все понимает, футбол — большая часть моей жизни.

Тем более что сейчас полегче. С мая по октябрь вообще работал почти без выходных. По субботам занимался проектами, а в воскресенье выезжал на матчи с мужиками. Была бы возможность работать с утра до позднего вечера, занимался бы с детьми постоянно.

«Люблю чувствовать жизнь, а в столице время летит очень быстро»

Проект «Футбол в деревне» мог и не состояться. В прошлом году областная администрация хотела закрыть футбольный отдел в спортивной школе.

— Потому что не передаем детей в высшее звено — спортивные училища и футбольные клубы. В позапрошлом году отдали парня в гродненский «Белкард». По одному человеку отправляем, но чтобы массово, такого нет. Вот поэтому и встал вопрос о целесообразности нашего содержания. Проблема в том, что на школы давят, когда нет результата. Такая практика повсеместна, поэтому тренер может накричать на детей. Вряд ли это мотивирует, сам зарекся это делать. Сажусь и смотрю, как они играют. В перерыве объясняю, в каких моментах и кто именно ошибся. Дети говорят: «Владимир Юрьевич, спасибо, что не кричите». Толку рвать связки, если сам чему-то не научил. В итоге все обошлось. Чиновники приехали, увидели нашу движуху и передумали. Аттестацию мы прошли, руководство школы всего добилось. Ну не может Дятлово без футбола.

Четвертого декабря федерация футбола итожила сезон, награждая лучших белорусских футболистов и тренеров. Владимир Гончар получил приз «За особые заслуги в развитии массового футбола в Беларуси». Денежного сертификата тренеру не вручили, ограничились памятным дипломом и набором экипировки.

— Для меня деньги не играют большой роли. Гораздо важнее, что люди приняли мои идеи и дали шанс развиваться. В сентябре позвали на курсы получения тренерской лицензии категории D. В октябре был просмотр в академии футбола АБФФ. Сначала отбирали детей со всей Гродненской области, решали, кто поедет в Минск. От Дятловского района выбрали двух человек, один из них — мой воспитанник.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Владимир не скрывает, что одна из составляющих успехов его проектов — тренерская харизма, а все дальнейшие планы связывает с родным районом.

— Большая проблема Дятлово в том, что у нас нет еще одного тренера по футболу. Я единственный специалист на весь город. Еще один работает от ДЮСШ в поселке Козловщина, но это район все-таки. Если бы в Дятлово пришел еще один тренер, я бы продолжил работать с сельскими школами. Сегодня в одной деревне, завтра — в другой. Искать талантливых футболистов и футболисток, чтобы через год собрать команду сельских жителей.

Я не хочу уезжать отсюда, нравится спокойствие и тишина. Люблю чувствовать жизнь, а в столице время летит очень быстро. В Дятлово я за день могу побывать в 10 местах, в Минске — максимум в двух. Конечно, если предложат поработать в профессиональном клубе, я не откажусь. Но для начала я бы в каждом дворе поставил футбольную коробку.