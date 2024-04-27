Forbes: Украинские дроны «Баба Яга» наводят ужас на военных РФ 27.04.2024, 12:17

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Против них у оккупантов нет эффективной защиты.

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации боятся украинских дронов типа «Баба Яга» — тяжелых беспилотников-бомбардировщиков, которые могут уничтожать тяжелую технику и живую силу оккупантов, в том числе в ночное время.

Об этом говорится в материале Forbes от 26 апреля.

Название «Баба-Яга» не обозначает конкретный тип БПЛА, а является скорее прозвищем, которое россияне используют для украинских ночных мультикоптеров- бомбардировщиков. По данным издания, впервые это название оккупанты использовали в первые дни полномасштабного вторжения, вероятно, имея в виду боевые дроны-бомбардировщики R18.

На данный момент в Украине производится большое разнообразие ночных бомбардировщиков. Многие их них производятся на местном уровне, а их названия не упоминаются публично. Среди известных моделей автор статьи упомянул «Кажан 620», «Вампир», R18, а также модернизированный промышленный дрон DJI Matrice 300.

В отличие от остальных БПЛА «Баба Яга» полностью невосприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В издании приводят слова российского военного, который утверждает, что системы РЭБ эффективны против небольших дронов, однако «ничто не может спасти от «Бабы-Яги». В связи с этим оккупантам приходится окапывать свою технику, чтобы уберечь ее от боеприпасов, которые сбрасывают украинские БПЛА.

📹A mobile air defense group destroyed the enemy’s “Baba Yaga”



Mobile air defense groups of the Southern Group of Forces continue to effectively destroy heavy enemy drones that carry out raids on civilian infrastructure of the DPR. Another such drone was shot down using small… pic.twitter.com/1J6n7zyNpY — Zlatti71 (@Zlatti_71) March 2, 2024

Также сообщается, что в октябре прошлого года оккупанты заявили, что изучили сбитый дрон «Баба Яга» и выявили на нем терминал Starlink, обеспечивающий дальнюю спутниковую связь, которую сложно заглушить. На публикацию россиян отреагировал OSINT-аналитик DanielR, указав на то, что аппарат собран грамотно, в соответствии с высокими стандартами. Кроме того, дрон является полностью украинским продуктом. По словам одного из российских аналитиков, за два года полномасштабной войны в РФ не удалось создать ничего подобного.

Как отмечают в издании, кроме того, что дроны «Баба Яга» невосприимчивы к средствам РЭБ, против них также неэффективны сетки и защитные клетки, которые могут остановить лишь небольшие дроны. На данный момент ВС РФ придумали два способа борьбы с этими БПЛА — FPV-дроны-перехватчики с ночным видением и снайперы. Для борьбы с первыми украинские беспилотники теперь сопровождают дроны поменьше.

Что касается снайперов, по данным автора статьи, в каждом российском пехотном взводе есть группа, вооруженная СВД или модернизированной винтовкой СВДМ, стреляющей мощными боеприпасами калибра 7,62×54 ммR. Некоторые российские снайперы оснащены тепловизионными прицелами. Оккупанты периодически публикуют в Сети видео, где показывают, как ведут огонь по украинским дронам.

📹A mobile air defense group destroyed the enemy’s “Baba Yaga”



Mobile air defense groups of the Southern Group of Forces continue to effectively destroy heavy enemy drones that carry out raids on civilian infrastructure of the DPR. Another such drone was shot down using small… pic.twitter.com/1J6n7zyNpY — Zlatti71 (@Zlatti_71) March 2, 2024

Однако по мере того, как россияне учатся сбивать «Бабу Ягу» сами дроны также совершенствуются. Так, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин утверждает, что украинцы создали отдельный вид тяжелых дронов вертолетного типа с электрическими двигателями и увеличенной дальностью полета, которые работают абсолютно бесшумно и атакуют ВС РФ с тыла.