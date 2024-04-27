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Forbes: Украинские дроны «Баба Яга» наводят ужас на военных РФ

  • 27.04.2024, 12:17
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Forbes: Украинские дроны «Баба Яга» наводят ужас на военных РФ

Против них у оккупантов нет эффективной защиты.

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации боятся украинских дронов типа «Баба Яга» — тяжелых беспилотников-бомбардировщиков, которые могут уничтожать тяжелую технику и живую силу оккупантов, в том числе в ночное время.

Об этом говорится в материале Forbes от 26 апреля.

Название «Баба-Яга» не обозначает конкретный тип БПЛА, а является скорее прозвищем, которое россияне используют для украинских ночных мультикоптеров- бомбардировщиков. По данным издания, впервые это название оккупанты использовали в первые дни полномасштабного вторжения, вероятно, имея в виду боевые дроны-бомбардировщики R18.

На данный момент в Украине производится большое разнообразие ночных бомбардировщиков. Многие их них производятся на местном уровне, а их названия не упоминаются публично. Среди известных моделей автор статьи упомянул «Кажан 620», «Вампир», R18, а также модернизированный промышленный дрон DJI Matrice 300.

В отличие от остальных БПЛА «Баба Яга» полностью невосприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В издании приводят слова российского военного, который утверждает, что системы РЭБ эффективны против небольших дронов, однако «ничто не может спасти от «Бабы-Яги». В связи с этим оккупантам приходится окапывать свою технику, чтобы уберечь ее от боеприпасов, которые сбрасывают украинские БПЛА.

Также сообщается, что в октябре прошлого года оккупанты заявили, что изучили сбитый дрон «Баба Яга» и выявили на нем терминал Starlink, обеспечивающий дальнюю спутниковую связь, которую сложно заглушить. На публикацию россиян отреагировал OSINT-аналитик DanielR, указав на то, что аппарат собран грамотно, в соответствии с высокими стандартами. Кроме того, дрон является полностью украинским продуктом. По словам одного из российских аналитиков, за два года полномасштабной войны в РФ не удалось создать ничего подобного.

Как отмечают в издании, кроме того, что дроны «Баба Яга» невосприимчивы к средствам РЭБ, против них также неэффективны сетки и защитные клетки, которые могут остановить лишь небольшие дроны. На данный момент ВС РФ придумали два способа борьбы с этими БПЛА — FPV-дроны-перехватчики с ночным видением и снайперы. Для борьбы с первыми украинские беспилотники теперь сопровождают дроны поменьше.

Что касается снайперов, по данным автора статьи, в каждом российском пехотном взводе есть группа, вооруженная СВД или модернизированной винтовкой СВДМ, стреляющей мощными боеприпасами калибра 7,62×54 ммR. Некоторые российские снайперы оснащены тепловизионными прицелами. Оккупанты периодически публикуют в Сети видео, где показывают, как ведут огонь по украинским дронам.

Однако по мере того, как россияне учатся сбивать «Бабу Ягу» сами дроны также совершенствуются. Так, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин утверждает, что украинцы создали отдельный вид тяжелых дронов вертолетного типа с электрическими двигателями и увеличенной дальностью полета, которые работают абсолютно бесшумно и атакуют ВС РФ с тыла.

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