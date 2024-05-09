Зеленский: Путин находится в информационном аквариуме 5 9.05.2024, 17:20

2,576

И не собирается останавливаться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин находится в информационном «аквариуме» и не намерен останавливаться.

На брифинге после переговоров с президентом Европарламента Робертой Метсолой украинский президент подчеркнул, что партнеры должны помогать Украине, пишет New Voice.

«Мы должны защитить Украину. Это наше будущее и независимость. Путин не собирается останавливаться. Он в этом информационном аквариуме, в этом построенном его спецслужбами мире, он живет в нем», — сказал он.

Зеленский также добавил, что украинцы борются не только за Украину, но и за Европу, частью которой они и являются.

«Мы боремся за всю Украину, мы являемся частью Европы, поэтому мы боремся за себя и за Европу», — сказал Зеленский.