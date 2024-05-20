Российские военные снова уронили авиабомбы на Белгородскую область 1 20.05.2024, 15:16

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В Шебекино попали сразу три.

На территорию Белгородской области продолжают падать российские снаряды, предназначавшиеся для атак на Украину. Так, стало известно, что российские военные сбросили на Шебекино и округ сразу 4 «дружественные» авиабомбы, передает Astra.

В минувшую пятницу, 17 мая, в Шебекино нашли сразу три ФАБ-500, которые российские горе-летчики случайно обронили на собственную подконтрольную территорию. Сообщается, что один опасный боеприпас обнаружили у частного жилого дома на Ржевском шоссе. Пишут, что будто бы никто не пострадал, но при этом БК до сих пор не вывезли и не утилизировали.

Еще один боеприпас (ФАБ-250) российские вояки уронили в поселке Батрацкая Дача в пригороде Шебекино. Пишут, что эту бомбу, в отличие от предыдущей, таки удосужились вскоре обезвредить.

Также сообщается, что ФАБ-500 в этот же день обнаружили на улице Машиностроителей в Шебекино. В результате ее детонации поврежден фасад одного из домов, а также забор и окна.

Стоит отметить, глава округа Владимир Жданов подтвердил, что во двор местных жителей упал взрывоопасный предмет, но при этом ставленник Кремля в регионе отказался назвать, какой именно это был боеприпас.

К слову, по подсчетам независимых СМИ, только за крайние 3 месяца ВС РФ уронили на подконтрольные им же территории порядка пятидесяти авиационных снарядов.