Лукашенко еле ходил во время поездки в Азербайджан 26 20.05.2024, 15:08

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И не смог скрыть гримасы боли.

62-летний президент Азербайджана Ильхам Алиев выглядел на фоне 69-летнего Лукашенко спортивным и моложавым мужчиной, заметил udf.by.

На видеокадрах, опубликованных азербайджанскими СМИ, видно, с каким трудом диктатору давались пеший прогулки, как он отставал от коллеги и какую боль испытывал при ходьбе.

К счастью Лукашенко, чаще всего его с Алиевым возили на автомобилях. В один из моментов сам президент Азербайджана сел за руль, а диктатор согласился сесть на переднем пассажирском кресле.