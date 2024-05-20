закрыть
20 мая 2024, понедельник, 15:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко еле ходил во время поездки в Азербайджан

26
  • 20.05.2024, 15:08
  • 7,164
Лукашенко еле ходил во время поездки в Азербайджан

И не смог скрыть гримасы боли.

62-летний президент Азербайджана Ильхам Алиев выглядел на фоне 69-летнего Лукашенко спортивным и моложавым мужчиной, заметил udf.by.

На видеокадрах, опубликованных азербайджанскими СМИ, видно, с каким трудом диктатору давались пеший прогулки, как он отставал от коллеги и какую боль испытывал при ходьбе.

К счастью Лукашенко, чаще всего его с Алиевым возили на автомобилях. В один из моментов сам президент Азербайджана сел за руль, а диктатор согласился сесть на переднем пассажирском кресле.

Написать комментарий 26

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов