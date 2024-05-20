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Десятиклассники не будут изучать «Историю Беларуси»

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  • 20.05.2024, 14:45
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Десятиклассники не будут изучать «Историю Беларуси»

Появится новый предмет.

Уже с нового учебного года в расписании десятиклассников вместо предметов «История Беларуси» и «Всемирная история» появится «История Беларуси в контексте всемирной истории». Об этом говорится на сайте Минобразования.

В типовых учебных планах, что вступают в силу с начала нового учебного года, сказано: у подростков, которые изучают «Историю Беларуси в контексте всемирной истории» на базовом уровне, этот предмет будет дважды в неделю по 45 минут. У профильников — четыре урока в неделю.

Для сравнения, сейчас на базовом уровне у 10-классников в неделю один урок «Истории Беларуси» и один «Всемирной истории».

У 11-классников пока останется все по-старому — и «История Беларуси», и «Всемирная история» будут двумя разными предметами. На каждый в неделю отводится по 45 минут.

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