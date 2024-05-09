Президент Конференции европейских раввинов призвал надавить на белорусский режим 9.05.2024, 17:55

Пинхас Гольшмидт

Фото: stmegi.com

Минск должен освободить всех политзаключенных.

Бывший главный раввин Москвы, президент Конференции европейских раввинов Пинхас Гольшмидт присоединился к письму нобелевских лауреатов с требованием надавить на режим Лукашенко для освобождения политзаключенных. Об этом пишет политолог Дмитрий Болкунец.

Письмо было опубликовано в марте 2024 года, с тех пор его подписали уже 39 нобелевских лауреатов. Документ обращен к правительствам стран ЕС и особенно Польши. Он предлагает временное приостановление регулярных железнодорожных грузовых перевозок в ЕС из Беларуси, включая транзит из России и Китая. Разблокировка перевозок должна быть осуществлена лишь в обмен на освобождение политзаключенных.

Сейчас Пинхас Гольдшмидт является президентом Конференции европейских раввинов – главной ортодоксальной раввинской организацией в Европе, которая объединяет более 700 лидеров ведущих религиозных общин в Европе.

В 2024 году он и еврейские общины ЕС в целом стали лауреатом премии Карла Великого (вручается за вклад в объединение Европы).

О борьбе властей РФ с Гольдшмидтом впервые стало известно в июне 2022 года: тогда израильские СМИ сообщили о том, что из-за отказа поддерживать войну раввин был вынужден уехать из России спустя две недели после нападения на Украину, после чего власти РФ попытались надавить на лидеров еврейской общины, чтобы те не переизбрали Гольдшмидта на его пост, который он занимает последние 30 лет.

В июле Гольдшмидт официально оставил свой пост, а в апреле уже 2023 года на пасхальном седере (праздничной трапезе) предложил вспомнить российских политзаключенных: Илью Яшина, Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзу и других.