Зеленский: Беларусь должна войти в ЕС 9.05.2024, 17:02

Владимир Зеленский

Об этом украинский президент заявил впервые.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что расширение ЕС должно выйти за перечень государств, уже имеющих статус кандидата, но также охватить Беларусь.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой в Киеве на День Европы, сообщает корреспондент «Европейской правды».

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина в скором времени ждет шаги ЕС, необходимые для начала переговоров про вступление Украины, но расширение ЕС должно касаться также других европейских государств.

«Мы выполнили все условия для того, чтобы в июне была утверждена переговорная рамка и реально начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Также важно, чтобы для других народов, которые заслуживают быть в Евросоюзе – европейское единство действительно работало, чтобы они тоже реализовали свой кандидатский статус», – пояснил Зеленский.

Президент Украины также очертил перечень государств, которые он видит в составе будущего ЕС.

«Европа – это и Балканы, и Молдова, и будет обязательно день Европы для Грузии и день Европы для Беларуси», – заявил он, впервые провозгласив видение Украины относительно будущего вступления Беларуси в ЕС.

Отметим, что украинский президент впервые заявил, что наша страна должна стать частью Евросоюза.