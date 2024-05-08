Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко 2 Владимир Пастухов

8.05.2024, 10:16

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Владимир Пастухов

Это наиболее излюбленная путинская манера донесения мысли.

Инаугурационная речь Путина состояла из умолчаний, и именно этими умолчаниями была интересна. То, что Путин хотел сказать, говорили в этот момент за него другие.

В принципе, это наиболее излюбленная путинская манера донесения мысли до респондента: говорить одно и в одной манере, а делать прямо противоположное по смыслу и стилю. В это издание инаугурационной речи была вшита достаточно миролюбивая формула в отношении Запада: мол, только за, дверь открыта, ход за ними, но наш бронепоезд стоит на запасном пути.

А вот в параллельной и дополненной реальности главным одномоментным событием стали учения тактических ядерных сил в Беларуси. Это и была настоящая инаугурационная речь Путина. Просто ее за него произнес Лукашенко…

Владимир Пастухов, Telegram