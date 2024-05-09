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Глава МИД Литвы: Мы выступаем за отправку солдат НАТО в Украину

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  • 9.05.2024, 17:43
Глава МИД Литвы: Мы выступаем за отправку солдат НАТО в Украину
Габриелюс Ландсбергис
Фото: EPA

Россия не должна решать, как Запад будет помогать Киеву.

Отправка западных военных инструкторов в Украину для обучения солдат даст понять российскому диктатору Владимиру Путину, что не ему решать, как помогать украинцам. Об этом заявил литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис после встречи со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном в Лондоне, сообщило издание The Gueardian.

«[Это] скажет Путину, что не ему решать, как мы помогаем Украине. В то же время мы увидим, что нужно, и адаптируемся к ситуации [в Украине], потому что ситуация не улучшается», – сказал Ландсбергис.

Глава МИД Литвы отметил, что войска его государства обучали украинцев на их территории и до полномасштабной войны. По его словам, возвращение к этой «традиции» является вполне выполнимой идеей.

Это может стать первым шагом в инициативе французского президента Эмманюэля Макрона по отправке иностранных военнослужащих в Украину, отметил литовский дипломат.

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