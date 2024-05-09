Зеленский: Украина остановит российское наступление, когда получит оружие от США 9.05.2024, 16:20

Владимир Зеленский

Сейчас держаться ВСУ помогает украинское оружие.

Вооруженные силы Украины смогут остановить наступление российских войск после поступления в страну новых партий вооружения, в том числе и из принятого пакета помощи США, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Метсолой 9 мая в Киеве.

«Да, есть поставки, но не те объемы, которые были проголосованы (Конгрессом США – ред). Как только они придут, мы остановим их инициативу на востоке государства», - цитирует главу украинского государства «Укринформ».

Он подчеркнул, что в настоящее время Россия пользуется недостатком у Украины вооружения, поэтому увеличила численность своих войск на севере и востоке. Однако, по словам Зеленского, у врага «не так все хорошо, как они считали».

Говоря о военной помощи США, Зеленский сказал, что для поступления обещанного оружия в Украину должны пройти недели и месяцы. При этом он добавил, что держаться украинским силам помогает украинское оружие, производство которого выросло. Президент перечислил, что, в частности, речь идет об увеличении производства артиллерии, артиллерийских снарядов и дронов, а также ПТРК «Стугна» и «Корсар».