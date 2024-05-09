Китайца с паспортом США не пустили в Беларусь 9.05.2024, 16:29

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Пограничники проверили его телефон.

Китаец с американским паспортом хотел попасть в Беларусь, но ему запретили въезд. Происшествие случилось 2 мая. О своих приключениях мужчина написал в соцсети Reddit, заметила «Наша Ніва».

Иностранец имел белорусскую визу типа С, выданную с туристической целью. Он ехал из Польши в Беларусь, а потом — в одно из балтийских государств. Оттуда мужчина должен был попасть в Россию (российская виза у него тоже есть), а далее — в Китай.

Пограничники перед отказом проверили телефон. Путешественник считает, что это и могло стать причиной отказа: у него новый смартфон, что могло показаться пограничникам подозрительным. В комментариях пишут, что бан мог быть связан и с его ответами на вопросы пограничников — им могло что-то не понравиться в его словах.

Путешественник пишет, что сети Х (экс-Твиттер) он высказывался на тему палестинско-израильского конфликта, но не высказывался в интернете по поводу российско-украинской войны.

Получив отказ в Беларуси, мужчина также получил бан и на въезд в Россию. Для него это означает, что нужно составлять новый маршрут, чтобы попасть в Китай.