«На этих мероприятиях не было советского официоза» 2 9.05.2024, 11:33

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Вячеслав Сивчик

Белорусский оппозиционер рассказал, какой праздник должен прийти на замену 9 мая.

Является ли 9 мая для белорусов праздником? Белорусский оппозиционный политик, глава движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик в комментарии для сайта Charter97.org выразил мнение, что в нашей стране должен появиться День памяти жертв и героев Второй мировой войны:

— Я хотел бы напомнить, что Вторая мировая война затронула не просто всю Беларусь — нет ни одной белорусской семьи, в которой не было бы жертв из-за этой войны. Как только Беларусь избавилась от власти коммунистов, то возникла традиция (начало ей положило Белорусское объединение военных, которое возглавлял в то время Николай Статкевич) проводить акции 8 мая, где почиталась память и жертв, и героев Второй мировой войны. На этих мероприятиях не было советского официоза, который придумал Сталин со своим 9 мая. Безусловно, Беларусь входит в число победителей над нацистским режимом, но это же была победа для всего мира, а не только для белорусов.

Я всегда гордился, что движение солидарности «Разам» сразу присоединилось к этим акциям. В 1996-м году возникла еще одна традиция — возле памятника Борису Окрестину мы делали коллективное фото. Те, кто за последний год был незаконно арестован и кинут в изолятор, расположенный на переулке Окрестина. Часто это были такие известные люди, как Валерий Щукин, Николай Статкевич, Павел Северинец. Много кто еще за 30 лет диктатуры имеет такие снимки возле памятника молодому летчику, который погиб, сражаясь против нацистов. Сегодня, к сожалению, его именем назван концлагерь, в котором жестоко издеваются над белорусами.

Мое мнение абсолютно однозначно — у белорусов должен быть День памяти жертв и героев Второй мировой войны. Не сталинское 9 мая, а 8 мая. Надо понимать, что белорусский режим сегодня основывается одновременно и на сталинизме, и на гитлеризме. И слова Лукашенко, что не все так однозначно с Гитлером, это же он про себя говорил. В моменте, когда он давал интервью немецким журналистам, он уже был преступником, абсолютно незаконно захватывая власть над белорусским народом.

Очень прискорбно, что этот персонаж до сих пор руководит Беларусью. Все эти годы представители Германии и других стран с ним контактировали, имели не только торговые и политические связи. Это на самом деле очень страшно, потому что нацизм не был окончательно побежден. И возродился он как раз с помощью Лукашенко, Путина и коммунизма. Вот такое получилось достаточно дикое сочетание двух тоталитарных идеологий, которые расцвели именно из-за чудовища Лукашенко.

— Многие политики отказались от поездки в Москву на парад 9 мая, но не Лукашенко. С чем это связано?

— У него сейчас не то положение, чтобы он мог отказаться от этой поездки, здесь есть два интересных момента. Приход Лукашенко к власти мы, руководство БНФ, расценивали как приход к власти низших и средних звеньев бывших советских спецслужб через президентские выборы. Это был такой полигон, который практически подготовил приход Путина к власти в России. Естественно, центр империи находится в Москве, а у Лукашенко были мечты возглавить эту империю еще при Ельцине. Но они разбились, когда появился Путин.

Они друг друга, мягко говоря, не любят, все время между собой конфликтуют. Вспомним газовые войны, сценарии последних избирательных фарсов, которые были разными у Путина и у Лукашенко.

Однако Лукашенко четко понимает, что его хозяева находятся в Москве. Сейчас там интересная ситуация сложилась. Это второй момент. Ведь очевидно, что в 2020-м году он брал обязанность перед Путиным, что это последние его «выборы». Сейчас же Лукашенко будет выкручиваться, чтобы в очередной раз провести избирательный фарс по своему избранию.

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