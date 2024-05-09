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Почему в СССР 17 лет не праздновали День победы?

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  • 9.05.2024, 8:42
  • 4,934
Почему в СССР 17 лет не праздновали День победы?

Причину знают не все.

Современное поколение, увидевшее свет еще при СССР и даже в первые два десятилетия после его развала, помнит 9 мая, как неизменный выходной в честь Дня победы. На праздник организовывали народные гуляния, а в больших городах проходили военные парады.

Однако именно в советские времена на День победы почти никогда не устраивали парадов, а на протяжении целых 17 лет этот день даже не был выходным. OBOZ.UA объясняет, в чем была причина.

История введения праздника

В СССР 9 мая провозгласили праздник еще даже до того, как Германия официально подписала Акт о безоговорочной капитуляции. Решение было принято Президиумом Верховного Совета Союза 8 мая 1945 года. Более того, эту дату тогда же объявили нерабочим днем.

Еще один День победы в Стране Советов праздновали 3 сентября – в день, когда капитулировала Япония и Вторая мировая война была окончательно завершена. Его, по решению от 2 сентября 1945 года, праздновали всего трижды, после чего от торжества отказались.

Почему в 1947 году Сталин упразднил День победы

Правительственное постановление об отмене обеих праздничных дат и соответствующих выходных дней в СССР было издано 24 декабря 1947 года. О настоящих его причинах историки спорят до сих пор. Одни говорят, что сталинское правительство пошло на это из-за начала холодной войны с западом. Экономическая ситуация в Союзе резко ухудшалась и денег на торжества не хватало. А имеющиеся средства старались тратить на послевоенное восстановление и перезапуск промышленности. В частности, военной, ведь холодная война требовала также в новой гонки вооружений.

Другая версия более политическая. После войны между генсеком КПСС Иосифом Сталиным и маршалом Георгием Жуковым обострился конфликт. Руководитель страны считал авторитетного военачальника прямой угрозой своей власти. Поэтому он отменил праздник, чтобы лишний раз не напоминать гражданам о заслугах своего конкурента – в СССР Жукова называли маршалом победы.

Возвращение Дня победы

Восстановить праздник пытались после смерти Сталина, когда руководителем СССР стал Никита Хрущев. Тот проводил политику десталинизации и отказ от культа личности вождя. Поэтому предложения вернуть День победы отвергал, аргументируя это тем, что праздник будет напоминать всем, кто пережил войну, именно о Сталине. А это противоречило курсу, который избрал новый генсек.

Праздничную дату возобновил уже Леонид Брежнев. В 1965 году он в честь 20-летия победы над Германией вернул в календарь праздник 9 мая, сделал этот день выходным и даже провел юбилейный парад на Красной площади Москвы.

Биографы Брежнева также указывают, что тот любил пышные государственные празднования, в частности, за то, что они давали ему возможность продемонстрировать многочисленные государственные награды, которыми он сам себя наградил. Поэтому генсек не так сильно колебался насчет возвращения Дня победы, как его предшественник. К тому же за 20 лет успело подрасти поколение, не знавшее войны и всех связанных с ней политических нюансов.

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