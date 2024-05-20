Французские военные показали, как тренируют пилотов и артиллеристов из Украины 20.05.2024, 3:35

Фотофакт.

Украинские пилоты и артиллеристы проходят обучение во Франции. Местные военные показали фото.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВС Франции.

«Некоторые примеры вклада французской армии в подготовку Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

В частности, авиация готовит украинских летчиков-истребителей, а Сухопутные войска обеспечивают специальную подготовку украинских военных, в частности в области артиллерии.

«Эта решительная поддержка долгосрочна», - отметили в Генштабе Франции.