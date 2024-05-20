Reuters: Вертолет президента Ирана полностью сгорел 20.05.2024, 8:09

1,546

Пассажиры погибли.

Вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси полностью сгорел во время аварии. Вероятно, что все пассажиры погибли.

Об этом Reuters сказал иранский чиновник.

Надежды на то, что президент Ирана Ибрагим Раиси и его министр иностранных дел выжили после крушения вертолета в гористой местности и ледяной погоде, угасают, заявил иранский чиновник в понедельник после того, как поисковые группы нашли обломки.

«Вертолет президента Раиси полностью сгорел во время аварии… к сожалению, есть опасения, что все пассажиры погибли», — сказал он.

Днем 19 мая на севере-востоке Ирана вертолет Раиси «совершил жесткую посадку». Он возвращался из района Хода Афарин на северо-западе Ирана после после открытия плотины на общей границе с Азербайджаном.

Ранее новость о спасении президента Ирана при крушении удалили с сайта-первоисточника.