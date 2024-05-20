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Вольский о Михалке: Думаю, что Сережа вырулит

  • 20.05.2024, 8:17
  • 1,784
Вольский о Михалке: Думаю, что Сережа вырулит
Cергей Михалок
Фото: ReviewNEWS

Музыкант прокомментировал изменения в жизни белорусской рок-звезды.

Журналист Александр Ивулин в выпуске «ЧестнОК-LIVE» спросил у музыканта Лявона Вольского, что происходит с Сергеем Михалком. Напомним, на последнем фото Михалок заметно преобразился.

«Разные сплетни есть. Мне кажется, что талант победит», — прокомментировал музыкант ситуацию с Михалком.

«Я думаю, что у Сережи все впереди, что он вырулит», — замечает Лявон Вольский.

«У него давным давно с Украиной хорошо дела шли. И когда мы еще делали с ним «Короли районов» совместно в 2003 году, он нам тогда говорил: «Почему вы с Украиной не сотрудничаете? Поезжайте и нормально все будет, шоу-бизнес есть, все можно делать». […]

Украинская карта у него не заканчивалась, только все лучше и лучше было. И со временем он там уже совсем прописался. А тут видите, какая ситуация… Просто человеку перечеркнули жизнь одним этим…» — рассуждает музыкант.

Вольский считает, что у Михалка все наладится.

«Я его видел, когда уже [Михалок] уехал из Украины и у нас вместе был концерт корпоративный в Риге. Он был в таком очень возбужденном состоянии, но я бы не сказал, что это было психически неуравновешенное [состояние]. У Сережи бывает такое, что он гиперактивный».

После этого с Михалком Вольский не пересекался.

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