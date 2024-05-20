В Беларуси за лихачами на элетросамокатах будет следить ИИ 20.05.2024, 7:55

Он будет также фиксировать поездки вдвоем.

В Минске за лихачами на двухколесном транспорте будут следить сами электросамокаты. Для этого в них встроили систему искусственного интеллекта. Она будет также фиксировать поездки вдвоем.

Парные поездки на электросамокате в стране строго запрещены. Нарушителям грозят штрафы до 120 рублей. И если раньше поймать лихачей было непросто, то теперь за соблюдением правил будет следить система «Антитандем». Она встроена в двухколесный транспорт.

«Когда система распознает, что на самокате едут двое, она начнет замедляться для того, чтобы снизить скорость до приемлемой. Придет сообщение, чтобы они не ехали вдвоем. Если будут такие случаи несколько раз появляться на одном пользователе, то аккаунт будет блокироваться на какое-то время», – цитирует заместителя директора кикшерингвой компании Александра Каледу «МИР 24».

В Минске под наблюдением порядка пяти тысяч электросамокатов. Система точная. Погрешность в работе – меньше 2%. Всего «Антитандем» анализирует 50 параметров.

«Здесь набор параметров стандартный. То есть понятно, что мы ничего не могли придумать. Это скорость, ускорение различное, положение самоката. По большому счету, все это воздействие на органы управления. То есть де факто мы используем всю доступную информацию, которая у нас есть о самокате. На основе нее обучаем модуль», – рассказал сооснователь и директор департамента информационных технологий кикшеринговой компании Егор Баяндин.

Владельцы кикшеринговой компании будут сотрудничать с ГАИ. Есть у них и своя система штрафов. Создатели «Антитандема» уверены: теперь число аварий с участием электротранспорта снизится.

Кстати, в прошлом году зафиксированы 19 таких ДТП.