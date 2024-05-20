«Пусть Кочанова своих внуков пошлет туда» 20.05.2024, 7:50

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Белорусы отреагировали на решение селить детей при монастырях.

Неделю назад стало известно, что по решению белорусских властей детские дома теперь смогут открывать и при монастырях. Напомним, что за такое решение активно выступала глава Совета Республики Наталья Кочанова, «подсмотревшая» российский опыт. Чиновницу, видимо, не смутили многочисленные факты издевательств над детьми в приютах при монастырях в России и других странах.

Как и то, что в руководстве белорусских монастырей находятся люди с радикальными политическими взглядами, поддерживающие, в частности, войну РФ против Украины.

«Салiдарнасць» приводит мнения белорусов об этом нововведении.

«Лучше всего для детей – дом семейного типа. Больше всего приближено к настоящей семье. В монастыре оказаться как-то страшновато (по художественной литературе составила впечатление о воспитании там)».

«А что, в детских домах не бьют? Бьют еще как, дети очень сложные».

«Это взрослые сложные, сами покалечены жизнью и детям жизнь портят. Наша церковь – тоже не вариант, здесь работа с психологами нужна, пока психика пластична и можно что-то сделать».

«Преступный эксперимент, т.к. будет как минимум насильственное насаждение религии».

«Ни в коем случае, нет сейчас доверия церковным работникам».

«В Великобритании при доме престарелых есть детдом. Результат потрясающий! Старики учат деток уму-разуму, а детки отдают свое тепло и любовь старикам».

«Можно камеры видеонаблюдения установить, и пусть госорганы контролируют. А на мой взгляд, идея хорошая. Лучше в монастыре, чем с родителями-алкашами».

«В монастырях живут антисоциальные люди, которые не могут жить в социуме. Я не говорю обо всех, но если есть один такой, то сколько детей пострадает».

«Монастырь – это религия, в первую очередь. Будет ли у детей выбор, если им не по душе такая религия?»

«Категорически против. Просто режим придумал, как сажать в тюрьму не только взрослых, но и детей».

«Пусть Кочанова своих внуков пошлет туда, подаст пример».

«Стране нужны РАБотяги, вот тут-то из них и будут силой божественной лепить терпил и РАБотников!».

«Проходили уже. Если первые годы будет тихо и относительно нормально, то потом дети просто превратятся в бесплатную рабсилу. Без прав и с ежедневным промыванием мозгов религией».