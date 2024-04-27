Volkswagen показал знаменитый недорогой кроссовер в самом практичном исполнении 27.04.2024, 12:41

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В чем разница с предыдущей моделью?

Знаменитый и по-настоящему популярный кроссовер Volkswagen Tiguan является одной из наиболее востребованных моделей бренда и пользуется высоким спросом, при этом оставаясь недорогой машиной. Теперь компания показала самый практичный вариант этой модели для семьи.

Изображения VW Tiguan публикует Autohome.

На них показали новый кроссовер VW Tiguan 3 поколения с удлиненным кузовом. Это модель Volkswagen Tiguan L Pro.

В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Однако новый увеличенный Volkswagen Tiguan L Pro на предшественника совсем не похож. А вот дизайн стандартного кроссовера, который представили недавно, модель почти полностью повторяет.

Разница – в габаритах. Колесная база составляет 2791 мм (против 2681 мм у стандартной модели) при длине кузова 4735 мм (+184 мм). То есть новый VW Tiguan L Pro длиннее почти на 20 см.

Такие размеры позволят предложить покупателям более просторный и практичный салон. Известно о двух двигателях для этой машины – мощностью 186 и 220 л.с. В первую очередь модель ориентирована на китайский рынок.