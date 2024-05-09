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General Motors прекратят производство культовой модели

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  • 9.05.2024, 21:53
  • 1,258
General Motors прекратят производство культовой модели

Эта модель отмечает 60-летие.

General Motors снимают с производства седан Chevrolet Malibu. Их перестанут выпускать в ноябре 2024 года. Об этом пишет The Detroit News.

Причина в том, что предприятие General Motors в Канзасе, где собирается Chevrolet Malibu, остановится на модернизацию. А уже с конца 2025 года там будет выпускаться электромобиль Chevrolet Bolt второго поколения.

Chevrolet Malibu также перестанут выпускать потому, что классические седаны пока не пользуются спросом, покупатели предпочитают кроссоверы.

Следовательно, в американской линейке Chevrolet больше не останется седанов. Единственными легковыми моделями будут Corvette и Bolt.

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