General Motors прекратят производство культовой модели 1 9.05.2024, 21:53

1,258

Эта модель отмечает 60-летие.

General Motors снимают с производства седан Chevrolet Malibu. Их перестанут выпускать в ноябре 2024 года. Об этом пишет The Detroit News.

Причина в том, что предприятие General Motors в Канзасе, где собирается Chevrolet Malibu, остановится на модернизацию. А уже с конца 2025 года там будет выпускаться электромобиль Chevrolet Bolt второго поколения.

Chevrolet Malibu также перестанут выпускать потому, что классические седаны пока не пользуются спросом, покупатели предпочитают кроссоверы.

Следовательно, в американской линейке Chevrolet больше не останется седанов. Единственными легковыми моделями будут Corvette и Bolt.