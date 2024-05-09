Землю ждут два мощных удара солнечной плазмы подряд 9.05.2024, 21:27

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Плазма, которая была выброшена после недавних вспышек на Солнце, должна дойти до Земли 10 и 11 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева.

«К Земле был выброшен двойной выброс плазмы исключительно крупного размера и исключительно высокоскоростной. По Земле, согласно расчетам, в итоге, будут нанесены два удара подряд», – рассказал эксперт.

Приход наиболее плотной части первого выброса ожидается в конце дня в пятницу, а второй достигнет орбиты Земли к полудню субботы. Первые геомагнитные последствия, предварительно, могут начаться завтра около 12:00.

«Продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки составит от двух до трех суток. В пике возможны бури до второго-третьего уровня по пятибалльной шкале», – пояснил Богачев.

Отмечается, что солнечная активность сохранится на нынешнем уровне в течение нескольких суток, при этом сохраняются риски новых крупных событий.

В период магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать усталость, головные боли и скачки давления.

Геомагнитные бури представляют собой нарушения в геомагнитном поле Земли, возникающие после солнечных вспышек и излучения солнечной плазмы. При достижении излучения земной атмосферы возникают магнитные бури, которые оцениваются по шкале A, B, C, M и X. Вспышки X-класса считаются наиболее сильными, в то время как M-класс слабее в десять раз.