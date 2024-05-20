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СМИ узнали детали удара по российскому аэродрому

  • 20.05.2024, 11:41
  • 3,172
СМИ узнали детали удара по российскому аэродрому

Как минимум три дрона достигли цели.

В результате удара по российскому военному аэродрому «Кущевская» (находится на окраине одноименной станицы в Краснодарском крае РФ) один самолет противника поврежден.

Повреждения получили сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27, а также инфраструктура аэродрома, сообщает Telegram-канал издания ASTRA, ссылаясь на сведения источников в региональных экстренных службах.

«Как минимум три БПЛА не были сбиты и попали по территории военного аэродрома в станице Кущевская… в ночь на 19 мая… В результате атаки возник пожар, был поврежден российский сверхзвуковой истребитель СУ-27 и инфраструктура аэродрома», - говорится в сообщении.

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