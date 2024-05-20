Распад российской империи неизбежен 2 Михаил Басарб

20.05.2024, 11:13

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Повторяется история с СССР.

Пока на Западе есть те, кто хотел бы умерить Российскую империю от распада, Путин и его приспешники регулярно дают понять, что опасаются развала РФ. Это постоянно звучит в их речах и видно в действии.

Вместо того чтобы считать, что для глобальной безопасности лучше сохранить РФ, западные партнеры должны работать над тем, как действовать, когда Российская империя упадет.

Миссия украинских политиков, экспертов и активистов доказывать свободному миру, что Российская империя должна прекратить свое существование, не может и не сможет существовать.

Российская империя должна прекратить свое существование, потому что коренные порабощенные народы на территории РФ находятся под двойной дискриминацией: со стороны Москвы и международного сообщества. Со стороны международного сообщества из-за того, что мир, во второй половине ХХ в. признал право десятков бывших европейских колоний на независимость, не признает такого же права на свободу за коренными до сих пор порабощенными народами Российской империи. Эти народы заслуживают такого же шанса и международной поддержки этого процесса ради равных прав.

Российская империя не может существовать в дальнейшем, потому что если с этой войны она выйдет целостной, то это непременно обусловит как усиление внутреннего репрессивного режима, так и рост агрессивности наружу. Идеологи московской империи не скрывают, что для своей сохранности она должна мобилизоваться внутренне за счет постоянной агрессивной внешней политики. То есть Российская империя останется крупнейшим генератором международного напряжения, которое будет толкать мир к новым конфликтам и войнам.

Российская империя не сможет долго существовать, потому что повторит судьбу такого же искусственно собранного предшественника – СССР. Союз неожиданно для многих на Западе упал, хотя имел гораздо большую ресурсную основу, чем сегодняшняя Россия. Это во-первых. Во-вторых, глобализация работает против чрезвычайно зависимой от внешнего мира империи и в пользу порабощенных ею коренных народов. Советский Союз и его население могли быть оторваны от других и минимально зависеть от контактов с ними. Этого современная Россия не сможет себе позволить из-за огромного количества зависимостей. Во времена СССР не было таких средств массовой коммуникации, как сейчас. Информация быстрее и более беспрепятственно передается. Все это означает большую уязвимость империи. В-третьих, государственная машина Союза была гораздо более дисциплинированной и гораздо менее коррумпированной. Для поддержки режима сегодня Москва вынуждена гораздо больше делиться монополией на насилие с местными элитами, чем это было при Союзе. Иначе оно не сможет работать в суперкоррумпированном государстве. Такие возможности местных князьков закладывают базу для дезинтеграции в будущем.

Это лишь общая канва обоснования, почему Российская империя распадется. В ее конструкции сотни этнических, религиозных, социальных, экономических, инфраструктурных, региональных противоречий, которые пока деактивированы только благодаря насилию и произволу правящего режима. Все, что держится на жестком принуждении, обречено разрушиться.

Михаил Басараб, «Фейсбук»