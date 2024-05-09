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Соратник Орбана раскритиковал РФ и позицию Будапешта по войне в Украине

  • 9.05.2024, 22:05
Соратник Орбана раскритиковал РФ и позицию Будапешта по войне в Украине
Жолт Немет

Депутат заявил, что если бы Венгрия не была в НАТО, то вместе с Украиной от РФ защищаться пришлось бы и ей.

РФ рассматривает Североатлантический альянс как угрозу, она хочет взять под свой контроль членов НАТО. Об этом на конференции Венгерского атлантического общества заявил глава комитета парламента Венгрии по иностранным делам Жолт Немет, сообщает Válasz Online.

Он известен как близкий соратник премьер-министра страны Виктора Орбана.

По словам Немета, если бы Венгрия не была членом НАТО, возможно, ей пришлось бы вместе с Украиной защищаться от агрессии России.

«Что бы ни говорили досточтимые пропагандисты президента Путина, НАТО — организация не антироссийского толка, никогда она не планировала нападать на Россию и сейчас подобного не планирует», - отметил чиновник.

Своих членов Альянс способен защитить от российского нападения, подчеркнул он и добавил, что РФ рассматривает эту способность как угрозу, что свидетельствует о том, что ей хочется установить контроль над членами НАТО.

«Россияне преследуют цель подорвать суверенитет Венгрии. Не обязательно, что они хотят пойти на нас войной, скорее, они хотят диктовать, что нам следует делать, а что нет, с кем нам стоит вступать в союз, какое оружие мы должны иметь, какими мы должны показываться на международных форумах. И вот от таких посягательств защищает Венгрию именно НАТО», - подчеркнул Немет.

Соратник Орбана раскритиковал некоторых представителей правительства Венгрии (в том числе и самого премьера), которые придерживаются позиции, что война в Украине якобы «началась из-за НАТО».

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