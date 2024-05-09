Водитель в Гродно устроил дрифт и получил 12 протоколов 9.05.2024, 21:07

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Видеофакт.

Мужчина в Гродно решил попрактиковаться в дрифте, однако все закончилось не так, как он ожидал. Об этом сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Шестого мая в сети появилось видео, как поздно вечером на проспекте Янки Купалы в Гродно неизвестный на BMW устроил дрифт. Весь процесс записали на видео, которое заинтересовало сотрудников ГАИ. Кадры опубликовало издание NewGrodno.

Все могло бы обойтись для любителя острых ощущений, однако желтый BMW несколько раз едва не влетел в автомобили других участников дорожного движения.

Оказалось, что за рулем был 19-летний парень, а в «награду» за свои действия он получил сразу 12 протоколов. К слову, стаж вождения у автолюбителя меньше года.