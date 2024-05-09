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El Mundo: Украина создает секретные подземные оборонные предприятия

  • 9.05.2024, 21:16
  • 1,928
El Mundo: Украина создает секретные подземные оборонные предприятия

Подробности.

Украина начала создавать сеть секретных подземных заводов по перезапуску оружейной промышленности.

Об этом сообщает El Mundo.

Как пишет издание, Украина с помощью секретных подземных заводов стремится избавиться от зависимости в вооружении от других страны, а также стремится стать центром производства оружия для всего Запада.

В частности, известно, что часть заводов Украина маскирует декорациями, а персонал туда тщательно проверяют, чтобы не было информаторов России.

По данным издания, ответственным за строительство скрытой сети министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. А на подземных заводах выпускают боеприпасы, все виды беспилотников, БТР «Казак», ракеты «Нептун», противотанковые ракеты «Стугна».

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