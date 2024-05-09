Президент Чехии: Россия стала агрессором, а Германия стремится к миру — это исторический парадокс 1 9.05.2024, 22:55

Петр Павел

Петр Павел гордится тем, что Чехия сейчас мощно помогает Украине, на которую напала Россия.

Президент Чехии Петр Павел считает парадоксом то, что Россия, которая боролась с фашизмом во времена Второй мировой войны, сейчас сама является агрессором, тогда как Германия защищает мир.

Об этом он сказал во время торжеств в Витковой горе (Прага) 9 мая, передает «Укринформ».

«Советский Союз был неотъемлемой частью союзнической коалиции в борьбе с агрессией, а теперь Россия сама стала агрессором и развязала на европейском континенте войну — это исторический парадокс», - сказал Павел.

При этом он отметил, что побежденная 79 лет назад нацистская Германия после глубоких размышлений стала демократическим государством, которое поддерживает мир и стабильность в Европе и за ее пределами.

Во время Второй мировой войны из-за искаженной идеологии расового превосходства были уничтожены миллионы гражданских жизней и нанесен невероятный материальный ущерб, напомнил Павел во вступлении. По его словам, благодаря тем, кто активно противостоял злу, будущие поколения могли прожить свою жизнь спокойно.

Президент заявил, что гордится тем, что Чехия сейчас мощно помогает Украине, на которую напала Россия.